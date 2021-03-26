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【本地消費】市民即日起儲消費收據參加「賞你住」　可享500元酒店住宿折扣（附換領方法）

商業 14:31 2021/03/26

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為繼續鼓勵本地消費，旅發局宣布，巿民即日起於本地零售及餐飲實體店消費滿800港元，即可儲起機印收據正本，參加全新的「賞你住」， 享用500港元本地酒店住宿折扣優惠。另外，待本地團相關措施放寬後，旅發局將會推出第二輪 「賞你遊香港」。

全新的「賞你住」將有約140間不同星級的酒店參與，由4月9日上午10時起， 市民可憑消費收據直接向參與酒店預訂。參與酒店的所有 500港元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，均適用「賞你住」500港元折扣優惠，市民可按自己喜好選擇。名額20,000個，數量有限，先到先得。

換領方法： 3月26日至5月31 日 步驟1: 消費並儲起收據於本地零售及餐飲商戶實體店消費滿800港元 (以最多兩張收據計)，儲起機印收據正本
4月9日上午10時起 步驟2: 預訂酒店住宿計劃直接聯絡參與酒店，提交收據 副本預訂酒店收到預訂資料及核實消費收據後，將於 48 小時內確認預訂個別酒店或會要求提供信用卡 資料作保證金，請直接查詢酒店預訂流程及細節
4月9日至5月31日或之前登記入住 步驟3: 登記入住酒店，必需提交機印收據正本
步驟4: 享受酒店住宿，500 港元折扣將於酒店賬單中扣除
註：酒店住宿期間為4月9日至6月2日，參加者須於5月31日或之前登記入住。

責任編輯：蘇穎琪

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