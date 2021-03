新英鎊印二戰解密英雄頭像 更附12道史上最難謎題

英倫銀行前年宣布,新版50英鎊紙幣上使用著名已故數學家艾倫‧圖靈(Alan Turing)肖像,以紀念圖靈在計算機領域作出的傑出貢獻。英倫銀行近日正式公布新鈔設計,不但有圖靈的肖像,還有圖靈在1936年奠定現代計算機科學基礎的數學公式。英國當局為紀念新鈔票發行,公布12道史上最難謎題,民眾需要用圖靈生平等資料解密。

英新版50鎊紙幣 採二戰解密英雄圖靈肖像 【下一頁】

英輪銀行周四(25日)公布印有圖靈肖像的新版50英鎊紙幣,上面亦有圖靈在1936年撰寫的一篇論文中的數學公式,該公式奠定現代計算機科學基礎。公式背景則為當年圖靈,開發用於破解德軍代碼機器Bombe的設計圖紙。

而在圖靈肖像的下方,更附有圖靈簽名及他的名言,「這不過是未來無限可能的序曲,更是未來無限可能中的一個縮影」(This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be)。該款鈔票將於6月23日,圖靈誕生當日發行。

圖靈挑戰(The Turing Challenge)

為紀念帶有圖靈肖像的新版紙幣推出,英國政府通信總部(GCHQ)還推出一套號稱「史上最難謎題」(most difficult puzzle ever)。名為「圖靈挑戰」(The Turing Challenge)的謎題一共有12條題目,難度逐步增加,英國政府破譯專家表示,一個有經驗的解碼高手應在7小時內能全數解答。有興趣人士不妨一試。

入酒吧或需疫苗通行證 英國推動年輕人接種 【下一頁】

解密人士在解密過程中,需要知道大量圖靈生平資料,如第一關填字遊戲中,首先詢問圖靈生前工作機構, GCHQ前身機構所在地點。GCHQ表示,解密遊戲由多位人士合力創作而成,以紀念圖靈的貢獻。 GCHQ亦藉此向圖靈道歉,表示圖靈提醒大眾擁抱多元文化的價值,亦提醒政府為實現真正包容性,仍需繼續努力。

圖靈曾在二戰時破譯了德軍密碼,令英軍掌握戰爭主動權,有人認為圖靈此舉將二戰提早數年結束,拯救數以百萬人的生命。該故事其後被改編為電影《解碼遊戲》,於2014年上映並獲得8項奧斯卡提名。無奈圖靈身處年代同性戀為法律不容,圖靈為保護自己學術研究資格,被迫選擇接受化學閹割。圖靈於其後兩年自殺身亡,年僅42歲。

責任編輯:李俊儀