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新英鎊印二戰解密英雄頭像 更附12道史上最難謎題

環球社會熱點 14:31 2021/03/26

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英倫銀行前年宣布，新版50英鎊紙幣上使用著名已故數學家艾倫‧圖靈（Alan Turing）肖像，以紀念圖靈在計算機領域作出的傑出貢獻。英倫銀行近日正式公布新鈔設計，不但有圖靈的肖像，還有圖靈在1936年奠定現代計算機科學基礎的數學公式。英國當局為紀念新鈔票發行，公布12道史上最難謎題，民眾需要用圖靈生平等資料解密。

英新版50鎊紙幣　採二戰解密英雄圖靈肖像 【下一頁】

英輪銀行周四（25日）公布印有圖靈肖像的新版50英鎊紙幣，上面亦有圖靈在1936年撰寫的一篇論文中的數學公式，該公式奠定現代計算機科學基礎。公式背景則為當年圖靈，開發用於破解德軍代碼機器Bombe的設計圖紙。

而在圖靈肖像的下方，更附有圖靈簽名及他的名言，「這不過是未來無限可能的序曲，更是未來無限可能中的一個縮影」（This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be）。該款鈔票將於6月23日，圖靈誕生當日發行。

圖靈挑戰（The Turing Challenge）

為紀念帶有圖靈肖像的新版紙幣推出，英國政府通信總部（GCHQ）還推出一套號稱「史上最難謎題」（most difficult puzzle ever）。名為「圖靈挑戰」（The Turing Challenge）的謎題一共有12條題目，難度逐步增加，英國政府破譯專家表示，一個有經驗的解碼高手應在7小時內能全數解答。有興趣人士不妨一試。

入酒吧或需疫苗通行證 英國推動年輕人接種 【下一頁】

解密人士在解密過程中，需要知道大量圖靈生平資料，如第一關填字遊戲中，首先詢問圖靈生前工作機構， GCHQ前身機構所在地點。GCHQ表示，解密遊戲由多位人士合力創作而成，以紀念圖靈的貢獻。 GCHQ亦藉此向圖靈道歉，表示圖靈提醒大眾擁抱多元文化的價值，亦提醒政府為實現真正包容性，仍需繼續努力。

圖靈曾在二戰時破譯了德軍密碼，令英軍掌握戰爭主動權，有人認為圖靈此舉將二戰提早數年結束，拯救數以百萬人的生命。該故事其後被改編為電影《解碼遊戲》，於2014年上映並獲得8項奧斯卡提名。無奈圖靈身處年代同性戀為法律不容，圖靈為保護自己學術研究資格，被迫選擇接受化學閹割。圖靈於其後兩年自殺身亡，年僅42歲。

責任編輯：李俊儀

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