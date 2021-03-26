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入酒吧或需疫苗通行證 英國推動年輕人接種

環球社會熱點 14:21 2021/03/26

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，英國政府計劃要求民眾有接種疫苗證明才可進入酒吧，希望可推動年輕人接種新冠疫苗。

多國考慮為國民提供疫苗護照等接種證明，以色列更只容許持接種證明者進入部分公共場所。英媒引述消息人士指，英國政府計劃要求民眾有接種疫苗證明才可進入酒吧，希望可推動年輕人接種新冠疫苗。

歐盟促阿斯利康須交付足夠新冠疫苗 否則禁止出口 【下一頁】

《衛報》引述英國政府消息人士指，英國年齡較低群組接種率下跌，而年輕人更是對接種疫苗特別遲疑的組別。英國超過一半的人口已接種首劑新冠疫苗，明顯長者更踴躍接種疫苗，接種率甚至超出部分年齡組別90%。

據悉，英國政府認為如年輕人相信自己不會染疫而不接種疫苗，即使家中長者及父母都已接種，亦未必能達到控制疫情的效果。政府認為如禁止未接種者進入酒吧，可能會引起年輕人的注意，從而推動他們接種。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）周三（24日）向國會議員表示，進入酒吧人士可能會被要求出示接種證明，但交由個別酒吧東主自行決定。約翰遜於周四敦促民眾等待政府審查結果，並建議直至所有成年人可接種疫苗，政府才應引入疫苗通行證等措施。

事實上，英國有研究反映年輕人的接種意欲較低。英國國家統計局（ONS）上月發布一項研究指，在16至29歲的群體當中，有17％的人不願意接種疫苗。但在70歲以上的群體當中，只有1％的人不願意接種。

責任編輯：鄭錦玲

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