【電競手機】聯想宣布4月8日發表Legion 2 Pro電競手機　或搭載Snapdragon 888芯片

▲ 聯想（Lenovo）旗下的電競產品品牌Legion，將在4月8日舉行發佈會，公布Legion 2 Pro電競手機。

近年掀起電競熱潮，為迎合消費者需求，愈來愈多電子品牌推出電競手機。聯想（Lenovo）旗下的電競產品品牌Legion，最近宣佈在下月8日舉行發佈會，屆時將對外公布Legion 2 Pro電競手機。

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Lenovo最近透過內地社交媒體微博宣布，旗下品牌Legion計劃在4月8日推出新款電競手機。報道指出，Legion 2 Pro電競手機或採用Snapdragon 888處理器，並配有16GB RAM儲存容量。另外，手機將配備2個USB-C接口，支援110W快速充電，同時更採用雙Turbo散熱系統，有助手機快速降溫及提升效能。

不過，目前尚未清楚Legion 2 Pro更多的詳細規格及產品售價。據了解，聯想於去年年中推出首款遊戲手機Legion Pro，其手機的機身採用全對稱設計，並在右側設置彈出式前置相機。該機搭載Snapdragon 865+ 5G芯片，售價為5,580港元。

責任編輯：李寶如