【一家四口 離家出走】馬漪楠：移民後的維生模式

不少香港人計劃移民，卻想不到在外地可以如何維生？或如何搵工、創業及投資？我們「離家出走」已經7年了，遇見不少各國異鄉人，他們的「維生模式」或許可以讓港人參考。我們在沖繩認識一位希臘朋友—Mia Opa，是個開心果，為人風趣幽默，飲食業出身，所以特別熱愛介紹希臘食物和文化給身邊朋友。

日本學校文化保守，但Mia主動提出為學校煮希臘菜，讓沖繩小學生藉此認識希臘文化。早前她跟位於北谷的スナベギロス（Sunabe Gyros）餐廳合作，打造原汁原味的「希臘捲餅」（Gyros)。Gyros在希臘是非常流行的街頭食物，但她在日本一直找不到正宗希臘口味Gyros，所以她決定要把家鄉味道帶到沖繩！

能給港人一個參考

スナベギロス自2006年以來一直都在沖繩營運，那時餐廳所做的Gyros是變種的美國和日本口味。希臘人Mia吃完後，鼓起勇氣跟餐廳老闆比嘉先生（Higa San）講出自己想法，然後分享正宗的Gyros應如何製作。比嘉先生知道後，不但沒有覺得難受，反而如夢初醒，因為他一直以為自己做得很正宗。比嘉先生感恩Mia跟他講老實話，為了把真正希臘風味帶到沖繩，比嘉先生邀請Mia成為他的短期合夥人。自此，Mia便和他分享自己的正宗祖傳希臘食譜，又把餐廳重新裝飾點綴，活化餐廳天台的空間，令餐廳搖身一變成為了一間充滿希臘風情的天台餐廳。

在菜單方面，Mia因應當地女士喜好，特別加進素食選擇。例如傳統希臘沙拉（Horiatiki），淋上角豆糖漿（Carob），真的超級美味！Mia笑說：「吃Gyros時，一定要試不同希臘醬汁。如素食者可以選Melitzanosalata，它是一種以茄子配上蒜頭和希臘橄欖油的醬汁。另外一種很受歡迎的醬汁是Taramosalata，運用了魚子醬、薯仔及蒜頭。其實希臘人很喜歡蒜頭味，哈哈！」。スナベギロス的份量比一般日本套餐份量較大，這是要跟本地日本菜的市場定位有所距離。另外，因為希臘菜式在味蕾刺激方面跟日本菜在很不同，所以受到不少沖繩年青人和駐紮當地美軍歡迎。

Mia這個營運合夥模式可以讓想移居外地的香港人一個新的參考，因為Mia以顧問形式，在「大後方」提供資訊和技術。而前線則由熟悉本地市場的本地人比嘉先生負責，更進一步可以發展成當地全新的特許經營模式。我們六年前在成都生活時，見過不少港式雞蛋仔店舖，就是以特許經營模式開枝散葉。