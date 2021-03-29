【都市診療室】老花眼治療新趨勢

如果在看報紙或書刊時必須拿遠一點才看得清楚，或者在看遠處後再看近物時，感覺對焦變慢，加上看書容易疲倦、眼睛感到酸痛，都可能是老花所造成。

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老花眼是一種與年齡有關的自然衰老現象，使人失去清晰看近物的能力，特別是執行如穿針的仔細任務時分外明顯。人的眼睛大概40歲開始，睫狀肌與水晶體的功能開始退化，所以會出現對焦變慢的情況。這時大約有100度的老花，其後每年平均增加10度，50歲時約有200度老花，到了60歲時約300度。60歲後，度數就不會大幅加深。不過近日這情況有年輕化的趨勢，特別是近年來平板電腦和手機的使用率提高，睫狀肌長時間緊繃，造成水晶體調節能力變差。根據統計，低於40歲的老花眼患者平均增加了兩至三成，甚至不少人在35到40歲之間，就出現了老花眼的症狀，情況值得關注。

可考慮新一代人工晶體

目前沒有根治老花眼的方法，但有幾種方案可以糾正視力。根據生活方式，可以選擇矯正眼鏡、隱形眼鏡、激光矯視，或手術來矯正視力。

一旦出現了老花眼，佩戴適合的老花眼鏡自然是當務之急。不過，我們不建議自行購買老花眼鏡。而且，看不清楚亦有可能是其他眼睛疾病的形成，所以應尋求眼科醫生諮詢和檢查。

另外，如果老人家同時患有白內障，有需要接受白內障手術。由於每個人生活方式及對視覺的需求都不同，人工晶體又不像眼鏡般可隨意更換，所以術前應多與醫生了解，選擇適合自己的人工晶體。單焦晶體由於光學設計的限制，術後需戴眼鏡矯正近距離視力。新一代進階單焦高清人工晶體不單提升視野，提升中距離視力，比傳統單焦人工晶體提供較長的景深，在生活上看巴士號碼、看電腦等也更便利，同時保留了單焦人工晶體影像清晰、沒有眩光問題的好處。

患者可以選擇一隻眼(主力眼)做到0度以方便去看遠景物，而另一隻眼(非主力眼)做到50至150度近視。此外，新一代連視人工晶體提供從遠距離到33厘米閱讀距離的廣泛連續視野，消除了三焦點技術和其他多焦點技術中存在的視覺間隙，患者即使在弱光條件下，也能從遠至近體驗連續的高對比度視力，使白內障患者對眼鏡的依賴性大大降低。其紫外光線過濾技術，亦有助於降低夜間駕駛時的眩光與光暈強度。

如沒有白內障的人士，透過新引入的Laser Blended Vision老花激光矯視，醫生用激光打磨角膜改變弧度，於主力眼將近視、遠視以及散光矯至接近0度，用以看遠距離影像。另一隻眼製造約150度近視，用於看近距離影像及抵銷老花，更會加入輕微球差影像，增加雙眼景深，延長焦點，為病人同時創造「融合區」(Blend Zone)，藉以提供良好的近、中、遠距離視力，亦不會影響原有的色差及立體感敏銳度，大多數患者可以在同一天內就閱讀。