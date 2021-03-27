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【你財策劃師】夫婦計劃移澳 應否出售物業及車位？（上）

名人薈萃 11:06 2021/03/27

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近年有不少人都有移民打算，有些更是希望可在當地退休，資金固然是考慮之一，若在港擁有物業，又是否應在離開前出售？Cherry和John夫婦計劃將於明年初移民澳洲，預計5年後取得永久居留，到時希望透過被動收入能夠應付生活，提早退休，早些開始第二人生，但不知道應否在離開香港前出售物業及車位，以及在澳洲有何資產配置計劃。

討論前先了解他們的財政狀況及資產，單計現有退休金、股票及基金，Cherry的MPF有52萬元，John的ORSO有210萬元，另外二人有股票及基金共60萬元，保險現金價值50萬元，此外便是物業和車位。在支出方面，現時每月要約3.7萬元，包括了給雙方原生家庭的9,000元家用和二人需要的生活費共2.1萬元。從金額來推算，二人的生活模式都屬於節儉一族，花費不大，他們也有同感，所以都在想現有資金是否已經能夠在澳洲開始提早退休的生活。

假設二人5年後正式定居澳洲，Cherry屆時43歲，以女性預期壽命88歲估算，到時需要準備未來45年生活費，他們之前參考網上一些已經移民澳洲的港人的分享，估計二人生活費每月需要約2萬元。假設這是他們的生活費，加上通脹及未運用資金的預期回報，他們需要在5年後準備1,038萬元，才可展開這數十年無憂無慮的退休生活。

難以在兩地擁有物業

從數字上如果扣除香港物業及車位，只有總數552萬元，雖然預算未來一年因仍然有工作及儲蓄，估計能夠再額外多87萬元儲備，但都是639萬元，距離以上的需要仍然欠約400萬元。當然以男性預期壽命來說，估計John需要的支付期較短，到20多30年後的生活費應有降低空間，但該計算未有考慮其他必須支出，如醫藥費，居住地維修保養及長期護理支出等，而他們在澳洲亦未購買物業，如動用現有儲蓄購買物業後，能夠用作生活的資金會進一步減少。

John亦想了解如希望有較鬆動的預算，由2萬元變成2.5萬元每月生活費，資金相差多少。根據同樣估算，金額將增加到1,298萬元，每月多5,000元，總額便增加了260萬元。因此，結論是他們未必能夠很理想地香港和澳洲都有自己的物業。

其中一個考慮方案是，將目前所擁有的流動資金部分套現用作購買將來居住的澳洲物業，而目前居住的香港物業將會在正式移居當地時，套現作為未來生活費，澳洲和香港有差不多的安老按揭產品，到將來人生後期需要更多流動資金時亦能夠運用物業製造生活費。

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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