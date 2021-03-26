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【物流大擠塞】長榮貨輪仍堵塞蘇彝士運河　估計每小時造成4億美元損失

商業 14:00 2021/03/26

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長榮海運超大型貨輪日前擱淺塞蘇彝士運河，至今仍未脫困，嚴重堵塞雙向交通。據估計，每小時造成4億美元的貿易損失。

【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河　或拖延紙漿出貨　影響衛生紙供應

【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　Flexport：貨主最關心貨物有否損毀　

綜合外媒報道，蘇彝士運河是世界上最繁忙的貿易路線之一，約有12％的全球貿易通過該運河。其中，液化天然氣和原油等能源出口佔全球出貨量的5％至10％；其餘主要是消費產品。而截至26日清晨為止， 已高達206艘貨輪卡在運河內外。

《勞埃德船舶日報》 (Lloyd's List) 粗略估算，運河的西行流量每天約為51億美元，東行的流量每天約為45億美元，故運河交通受阻將導致每小時貨物貿易損失約4億美元。

《華爾街日報》表示，蘇彝士運河堵塞的72小時內，中東到東亞的貨輪租用價格已大漲了47%。由於租賃條件的關係，本次事故責任應會由船東公司「日本正榮汽船株式會社」（shoei kisen kk）負責，各方粗略估計，總賠償費用或高達美金1億元以上。

【香港出口】港2月出口貨值增長30.4%　升幅勝市場預期

責任編輯：蘇穎琪

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市場拓展 貨運量 進出口 交通 貿易 蘇彝士運河

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