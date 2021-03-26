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【部署AI應用】企業面對三大挑戰　應如何加快落地？

科技 19:25 2021/03/26

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各產業都看好新興科技如AI所帶來的龐大效益，惟企業在開發至成功將AI方案落地應用的企業，往往面對溝通協作困難及後續監控改進等問題。

新冠肺炎疫情推動全球數碼轉型浪潮，催谷人工智能（AI）產業發展，最新更有調研報告預測，人工智能產業到2024年總營收將突破5,000億美元（約3.88萬億港元）。不過另有調查發現，可以由實驗環境到實際應用的企業卻為數不多。人工智能在落地應用時遇到甚麼困難？企業在未來發展時，又有何部署策略幫助加速應用？

近年人工智能發展迅速，隨着機器學習（Machine Learning）、深度學習（Deep Learning）、智能語音辨識、影像辨識等技術提升，各產業看好此新興科技所帶來龐大效益，更乘勢研發AI芯片、發展智能零售、智能駕駛、遠距及虛擬服務等搶佔商機。

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不過，數據分析方案商SAS的台灣業務顧問部副總經理陳新銓，近日發布分析文章指出，企業往往在開發至應用技術上，面對3大挑戰令預期的部署計劃落後：

  • 部署模型時間長
  • 溝通協作困難
  • 模型數量增加導致後續監控成本提高

他舉例，若企業原本預期花一年時間規劃建立「VIP顧客最適商品預測模型」，僅需1種預測模型。到後期想要進階制定各類型顧客的最適商品預測模型，數據科學團隊就需要建立出1,000種預測模型，才能滿足預測需求情境，結果令部署難度及時間暴增。

而初期分析到每一次推出模型部署，工作涉及資料準備、模型訓練、再到模型部署等，可能由數據工程師、數據科學家、架構工程師等跨部門協作，內部需要花費大量的時間溝通，也容易令溝通與協作出現問題。

後續管理時，模型的準確率亦可能隨着顧客喜好改變而下降，需要付出相當大的時間成本作重新訓練，才可保持AI精準度。

所以企業更需要找出更具系統的「落地」方法，他建議，可以建立ModelOps（Model operations）運作流程，即是一個可循環及重複的管理系統，提供數據模型建立的協同整合機制，令部門之間在開發、部署到營運的流程做到標準化與自動化；同時可透過採用具備「自動化機器學習」（AutoML）功能的平台建立模型，將易用性擴大到所有不太懂人工智能的用家，更方便地選取數據進行即時回饋修正，協助縮短開發與重新訓練模型所需時間。

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宜在雲端運行 調整更彈性

他解釋，面對人工智能擴大應用所面對的開發人力及時間成本上升等挑戰，導入ModelOps流程可做到持續整合（Continuous Integration）、持續部署（Continuous Deployment），令模型由建構、測試、到發布能夠更加快速、頻繁及可靠。其中藉API（應用程式介面）串連不同程式，將運作流程自動化，讓數據分析、IT到業務部門有效降低跨部門溝通障礙，加速主管協作時間。

此外，他又提醒，隨着數據量愈來愈大，企業在評估ModelOps流程時：

最好還要考慮是否具備隨需求調整運算資源的能力，即最好能架構在雲端運行，才能讓企業根據需求彈性調整，避免旺季不敷使用或淡季閒置浪費資源的問題。

責任編輯：張寶燕

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