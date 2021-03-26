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蘋果App Store及Play Store存有204款欺詐程式　共騙取用戶逾32億元

科技 13:10 2021/03/26

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最近，有研究人員在Apple App Store和Google Play商店內發現204款Fleeceware惡意軟件程式，目前已騙取用戶近4億美元（約32億港元）。

手機惡意或欺詐程式不時會出現，用戶在下載前需小心存在陷阱。最近，外國防毒軟體公司Avast發表調查報告，其研究人員在Apple App Store和Google Play商店內，竟發現204款Fleeceware惡意軟件程式，目前已騙取用戶近4億美元（約32億港元）。

＜＜【黑客攻擊】中國黑客疑攻擊新疆維吾爾族　Facebook移除多個黑客帳號

＜＜【網絡保安】微軟Exchange Server出現漏洞　HKCERT呼籲用戶盡早修補

據Avast報告指出，蘋果（Apple）App Store內存有134個欺詐程式，而Google Play商店則有70個。據悉，這些欺詐程式下載量超過10億，大部分會偽裝為掌上閱讀器、星座運勢、相片編輯、QR Code及 PDF閱讀器等程式，以免費試用方式吸引用戶下載，其後再暗中收取高額訂閱費，至今已騙取用戶逾4億美元收入。

報告指，由於Fleeceware欺詐程式並非惡意程式，所以可在App Store及Google Play平台上架。該公司表示，日前已向Google及Apple回報問題，並公開有關欺詐程式的名單。目前App Store及Google Play 已採取措施作出防範。

責任編輯：李寶如

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