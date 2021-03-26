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歐盟促阿斯利康須交付足夠新冠疫苗 否則禁止出口

環球社會熱點 13:43 2021/03/26

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歐盟指控藥廠阿斯利康交付新冠疫苗數量不足，早前更要求意大利對阿斯利康藥廠進行搜查。歐盟周四舉行就新冠疫苗供應舉行峰會，事後歐盟委員會主席馮德萊恩表示，阿斯利康必須先按照合約交付足夠數量的新冠疫苗後，否則禁止從歐盟出口疫苗至其他國家。

阿斯利康疫苗交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠 【下一頁】

歐洲多國新冠疫苗接種計劃緩慢，歐盟把問題歸咎於阿斯利康未能如期交付新冠疫苗，導致成員國沒有足夠數量疫苗為民眾接種。馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四就疫苗供應問題措辭強硬，表示阿斯利康需加快生產疫苗，必須先履行合約向歐盟交付足夠數量的新冠疫苗，才容許藥廠把餘下疫苗出口，以保證歐洲人民公平獲取疫苗。

約翰遜警告歐盟 阻疫苗出口勢成輸家 【下一頁】

歐盟較早前收緊疫苗出口管制，限制由歐洲生產的新冠疫苗出口至其他國家。此舉動被英國及世衛批評為疫苗民族主義。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於峰會後強調，歐盟「不會再如此天真」（the end of naivety），支持歐盟疫苗出口管制做法，因為有藥廠違背與歐洲定下的承諾。德國總理默克爾（Angela Merkel）亦表示，歐盟不止供應新冠疫苗予成員國，更為全球供應疫苗，與英美兩國的做法不同。

責任編輯：郭麗明

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