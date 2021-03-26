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【附抽獎詳情】可口可樂Ｘ迪士尼大抽獎　嬴樂園門票、酒店住宿　兼有特別紀念樽

商業 13:03 2021/03/26

分享：

可口可樂與香港迪士尼樂園聯手推出大抽獎，送出500份豐富獎品及奇妙體驗，更有特別為活動而設的「Let’s Celebrate」紀念樽。

【地球月】Impossible Foods 4月推「地球月」活動　參與餐廳數量按年升7成

由即日起至5月2日，可口可樂聯同香港迪士尼樂園 推出「奇妙旅程　一起就好」大抽獎。消費者到指定商戶包括各大超級市場，購買任何「可口可樂」公司旗下飲品滿40元，上載收據副本到iCoke.hk網站，即有機會贏取豐富獎品。

大抽獎 合共有500份獎品及奇妙體驗，包括迪士尼樂園一日標準門票、香港迪士尼樂園酒店一晚標準客房住宿 、香港迪士尼樂園大街餐廳由Coca-Cola®呈獻 -下午茶等，不少得「可口可樂」與樂園合作設計的「Let’s Celebrate」標準版及特別版紀念樽。兩個版本均以精美燙金禮盒包裝，樽身帶有樂園十五週年代表圖案以及「可口可樂」樽形圖案絲印。 

香港迪士尼樂園15周年「可口可樂」紀念樽

大抽獎獎品詳情：

  獎品 名額
頭獎

奇妙夢想城堡探索之旅

  • 香港迪士尼樂園一日標準門票 (4張)
  • 香港迪士尼樂園酒店一晚標準客房住宿 (1間)
  • 迪士尼賞樂之旅
  • 酒店房間特色歡迎茶點
  • 香港迪士尼樂園15周年「可口可樂」紀念樽 - 「Let’s Celebrate」標準版 (1個)
 20名
二獎

奇妙慶祝之旅

  • 香港迪士尼樂園一日標準門票 (4張)
  • 香港迪士尼樂園酒店一晚標準客房住宿 (1間)
  • 香港迪士尼樂園指定米奇蛋糕(1個)
  • 香港迪士尼樂園15周年「可口可樂」紀念樽 - 「Let’s Celebrate」標準版 (1個)
 50名
三獎

二人同行樂園體驗

  • 香港迪士尼樂園一日標準門票(2張)
  • 香港迪士尼樂園大街餐廳由Coca-Cola®呈獻 -下午茶（2位用）
  • 香港迪士尼樂園15周年「可口可樂」紀念樽 - 「Let’s Celebrate」標準版 (1個)
 200名
其他 香港迪士尼樂園一日標準門票 (2張) 230名

「可口可樂」又設計3款包裝，分別在「可口可樂」、「零系可口可樂」及「加系可口可樂」八罐裝包裝上，印上香港迪士尼樂園15周年標誌。

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責任編輯：葉泳珊

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