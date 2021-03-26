【業績|玩具】泡泡瑪特多賺16%末期息14.94分人幣　歷史市盈率102倍　2月銷售為歷史第二佳（第二版）

▲ 泡泡瑪特多賺16%末期息0.1494人幣 歷史市盈率逾百倍、績前月內累跌4成

去年上市的「盲盒」玩具股泡泡瑪特 （09992） 公布，去年盈利增16%至5.23億元（人民幣，下同），若以非國際財務報告準則的經調整純利就升26%至5.9億元。泡泡瑪特擬派每股末期息0.1494元人民幣。泡泡瑪特全日跌1%，收報53.6港元，成交5.2億元，已由高位107.6港元回調50%。以泡泡瑪特去年每股盈利約0.44元折算計，歷史市盈率為102倍。

管理層表示，去年基於疫情，於第三季及第四季下訂單較為保守，拖累業績，而早前內地區部地區疫情反覆，影響工廠復工，導致產品缺貨，但預期供貨在3月底有較大幅度的緩解。集團又提到，2月的銷售遠超預期，為歷史上第二佳的月份。

泡泡瑪特去年收益按年增49%至25.13億元，毛利為15.9億元，相當於毛利率63.4%，按年跌1.4百分點。泡泡瑪特表示期內頭部IP收入佔比更平均，主力產品MOLLY 佔收入14.2%，而2020年8月上市的MOLLY的一天系列，截至2020年底單銷售額破人民幣1億元。

新華社去年底曾斥盲盒熱潮似賭博 包括批評泡泡瑪特，可見【下一頁】

泡泡瑪特去年在內地新開76家線下門店，全年淨增73家至187家，並在首爾問設首家海外門店，機器人商店全年增逾500家至1351家，零售店和機器人商店分別佔公司39.9%、13.1%銷售額。

管理層指出，受疫情影響，於日本、南韓、東南亞的開店計劃延遲，今年3月於加拿大開了首間門店，預期今年底前會在開逾20間海外門店，逾100家機器人商店。

線上零售方面，全年線上收入為9.52億元或佔37.9%，當中微信小程序「泡泡瑪特抽盒機」收入佔4.66億元，按年增72%。

泡泡瑪特表示會繼續擴大IP類型，也會加強會員拓展和會員營銷。管理層指出，頭部IP每年均會推出3至4個系列，推銷周期約12至18個月，將繼續維持這節奏。

（第二版新增管理層言論）

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編輯：麥德銘