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【業績|玩具】泡泡瑪特多賺16%末期息0.1494人幣　歷史市盈率逾百倍、績前月內累跌4成

股市 12:50 2021/03/26

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泡泡瑪特多賺16%末期息0.1494人幣　歷史市盈率逾百倍、績前月內累跌4成

去年上市的「盲盒」玩具股泡泡瑪特 （09992） 公布，去年盈利增16%至5.23億元（人民幣，下同），若以非國際財務報告準則的經調整純利就升26%至5.9億元。泡泡瑪特擬派每股末期息0.1494元人民幣。泡泡瑪特於業績公布前股價積弱，從月初高位97.45港元，至今累跌逾4成，今日中午僅報53.05港元。

泡泡瑪特去年每股盈利約0.44元，折合0.522港元，相對中午收市價，歷史市盈率為102倍。

泡泡瑪特去年收益按年增49%至25.13億元，毛利為15.9億元，相當於毛利率63.4%，按年跌1.4百分點。泡泡瑪特表示期內頭部IP收入佔比更平均，主力產品MOLLY 佔收入14.2%，而2020年8月上市的MOLLY的一天系列，截至2020年底單銷售額破人民幣1億元。

新華社去年底曾斥盲盒熱潮似賭博 包括批評泡泡瑪特，可見【下一頁】

泡泡瑪特去年在內地新開76家線下門店，全年淨增73家至187家，並在首爾問設首家海外門店，機器人商店全年增逾500家至1351家，零售店和機器人商店分別佔公司39.9%、13.1%銷售額。

線上零售方面，全年線上收入為9.52億元或佔37.9%，當中微信小程序「泡泡瑪特抽盒機」收入佔4.66億元，按年增72%。

泡泡瑪特表示會繼續擴大IP類型，也會加強會員拓展和會員營銷。

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【港股通名單】深交所港股通納泡泡瑪特等29隻港股、剔出13隻港股　即日生效（附新增名單）

編輯：麥德銘

港股 零售 業績公布 泡泡瑪特（09992）

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