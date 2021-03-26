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【業績】丘鈦科技去年盈利按年增加55%派息5仙　股價績後升半成

股市 13:01 2021/03/26

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丘鈦科技去年盈利按年增加55%　派息5仙

丘鈦科技 （01478） 公布截至2020年12月31日止年度全年業績，丘鈦科技去年溢利按年增加54.9%至8.4億元人民幣，每股基本盈利0.719元人民幣，派末期息每股5港仙（相等於約4.2分人民幣）。丘鈦科技績前向好，股價升2%，中午收報15.22元，午後股價升幅擴大至5.5%，報15.74元。

期內，丘鈦科技營業收入按年增長32.1%至174億元人民幣，主要受益於集團推行多年的產品結構優化戰略取得重大進展，攝像頭模組平均銷售單價按年實現大幅提升，毛利增長50.1%至17.7億元人民幣，毛利率由9%增長至10.2%。

攝像頭模組的平均銷售單價約38.72元人民幣，按年升約51.7%，攝像頭模組產品銷售數量大致平穩，達到約39,259萬顆，按年下跌約3.3%。

展望2021年度，丘鈦科技指將努力達至攝像頭模組出貨數量較上年度按年增長不低於30%，其中3200萬像素及以上攝像頭模組出貨數量佔比不低於30%；指紋識別模組出貨數量較上年度按年增長不低於30%，其中屏下指紋識別模組出貨數量佔比不低於50%。

另外，2021年底前逐步將攝像頭模組產能由2020底的約每月5,300萬顆擴充至每月6,500萬顆，並逐步將指紋識別模組產能由2020底的合計約每月1,400萬顆擴充至不低於每月1,800萬顆。

責任編輯︰梁浩碩

港股 丘鈦科技（01478）

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