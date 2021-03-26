徹底擺脫英國王室？ 哈里返工唔想被人叫王子

哈里王子早前宣布將會加入美國加州矽谷新創公司Better Up，負責為增加預防精神疾病關注、慈善等業務提供建議。Better Up行政總裁表示，哈里在公司喜歡被人直接以名字稱呼，而非被人稱為王子，並稱讚哈里十分平易近人及真誠。

Better Up行政總裁羅比紹（Alexi Robichaux）近日接受媒體訪問，期間提及新加入的新員工哈里王子。他表示在工作場所，哈里更願意被人直接以名字稱呼，所以一眾同事平日都直接稱他為哈里，而不提及他王子的身份。

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羅比紹表示，哈里作為一個同事及合夥人，態度非常平和近人，雖然給人予端莊的感覺，但非常真誠友善，且謙虛。他形容，在和哈里一同坐下來的時候，有中「夢幻般」（surreal）的感覺。

羅比紹又在另一場訪問中，稱讚哈里十分有職業道德。他表示哈里雖然作為王室成員，但擁有著令人難以置信的活力，態度十分熱情。

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Better Up主要業務是提供專業人生指導和精神健康支援等，哈里的職位是「首席影響力專員」（chief impact officer），主要負責提升預防精神疾病的關注，產品銷售方針及慈善活動建議。

責任編輯：李俊儀