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[百度9888] 百度半日再挫半成 一度低見200元 上市不足一周累跌15%

股樓投資 13:05 2021/03/26

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內地大型科企百度(09888)日前受累美國計劃對外企實施新除牌機制而大挫，今日該股繼續捱沽，一度低見200.4元。及後雖收窄跌幅，中午仍跌6%，收報213.6元。以周二上市價252元計，百度不足一周已累跌15%。

【大行點睇】高盛四大理由 首予百度買入評級 看好再升一半  詳情請看[下一頁]

【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選  詳情請看[下一頁]

此外，百度旗下生態鏈公司小度與中國聯通（00762）日前舉行本年度戰略合作簽署儀式，雙方進一步加強在產品定制、業務聯動、渠道合作、品牌聯合與生態共建等方面的密切合作。聯通全線引入小度多款聯通定制型及公開發布的產品終端，涵蓋小度智能學習平板在內的智能屏系列產品及小度ＷｉＦｉ６智能路由器等泛智能產品，打造涵蓋沃家固話、沃家神眼、沃家關愛、沃雲盤等體系的定制化產品方案。

同時，小度與中國聯通推出「１＋４＋Ｘ」小度產品聯通業務矩陣，即全線產品範圍接入、４組定制產品方案和包含養老場景、智慧酒店、智慧社區等在內的全場景滲透。

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撰文 : 李尚毅

百度集團—SW（09888） 港股

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