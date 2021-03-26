【小米1810】再傳小米將與長汽合作造車 前者中午大升6%後者升逾一成

內媒報導指，小米（01810）正與長城汽車（02333）商討使用長汽工廠生產電動車，最快會於下周宣布其合作關係。消息傳出後，小米及長汽股價急升，小米現升6.7%，報25.5元，成交44.1億元；長汽現升12%，報22.2元，成交近13億元。



長汽副總裁傳小康對有關消息不予置評，但指長城汽車一直聯合產業鏈相關方，建立產業互聯網、開放生態平台，歡迎所有相關產業的伙伴。

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小米自2月起傳出製造電動車消息，小米其後發公告表示，一向關注電動汽車生態發展，但目前仍未為電動汽車製造業務正式立項。

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近日內媒再稱，小米造車有望於4月立項，由聯合創辦人、參謀長王川負責。報道引述消息人士指，小米啟動名為「micar」 的造車項目調查計劃，由負責制定小米戰略的參謀部帶頭。惟小米周三公布業績時，並無更新消息。

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