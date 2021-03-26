【業績│內房股】龍湖去年多賺9%末期息增22% 　股價升逾半成（第二版）

龍湖 （00960） 去年純利200億元（人民幣，下同），按年升9%；剔除公平值變動等影響後，龍湖核心溢利同比增長20.2%至186.9億元，每股基本盈利3.408元，龍湖建議派末期息1.03元，按年升22.6%。管理層表示，今年銷售目標為3100億元，按年增15%，可售貨源達4700億元，預計全年推盤271個。

龍湖公布業績後股價愈升愈有，最新升5.8%，最新報48.2港元，成交3.8億港元。

年內，合同銷售額同比增長11.6%至2,706.1億元；營業額同比增長22.2%至1,845.5億元，其中物業投資業務收入同比增長30.9%至75.8億元。物業發展業務的毛利率為27.3%。

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截至去年12月底止，集團已售出但未結算的合同銷售額為3,107億元，面積約為1,800萬平方米，為集團未來核心溢利持續穩定增長奠定堅實基礎。

去年集團新增收購土地儲備總建築面積為2,567萬平方米，權益面積為1,847萬平方米，平均權益收購成本為每平方米5,687元。

截至去年底止，集團淨負債率為46.5%，剔除預收款後的資產負債率為67%，現金短債比達4倍。

長租公寓方面，管理層預期，今年將開到11萬間，收入約25億元，並相信會實現盈利。

另外，龍湖暫時未有分拆物管業務獨立上市的計劃，將傾向於該業務健康發展及成長。

（第二版增加管理層言論）

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編輯：吳敏芳