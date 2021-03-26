【業績│內房股】龍湖去年多賺9%末期息增22% 　股價升近半成

龍湖 （00960） 去年純利200億元（人民幣，下同），按年升9%；剔除公平值變動等影響後，龍湖核心溢利同比增長20.2%至186.9億元，每股基本盈利3.408元，龍湖建議派末期息1.03元，按年升22.6%。

龍湖公布業績後股價愈升愈有，最新升4.5%，最新報47.6港元，成交1.7億元。

年內，合同銷售額同比增長11.6%至2,706.1億元；營業額同比增長22.2%至1,845.5億元，其中物業投資業務收入同比增長30.9%至75.8億元。物業發展業務的毛利率為27.3%。

截至去年12月底止，集團已售出但未結算的合同銷售額為3,107億元，面積約為1,800萬平方米，為集團未來核心溢利持續穩定增長奠定堅實基礎。

去年集團新增收購土地儲備總建築面積為2,567萬平方米，權益面積為1,847萬平方米，平均權益收購成本為每平方米5,687元。

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編輯：吳敏芳