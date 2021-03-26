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【阿斯利康疫苗】挪威加入丹麥行列 停用期延長3周（第二版）

環球社會熱點 22:42 2021/03/26

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歐盟多國早前已宣布恢復使用阿斯利康疫苗，但丹麥決定再停用阿斯利康疫苗三周至下月中。

歐盟多國早前已宣布恢復使用阿斯利康疫苗，但丹麥及挪威先後決定，再停用阿斯利康疫苗3周至下月中。丹麥衛生部門指出，當局正就接種後出現血栓的個案進行評估，仍不排除阿斯利康疫苗與血栓個案有關。

（第二段更新挪威加入停用3周）

繼丹麥後，挪威同樣決定延長暫停接種阿斯利康（Astrazeneca）疫苗3周，4月15日才決定是否恢復接種。

挪威衛生部官員表示，需要更多時間了解接種疫苗與血栓是否存在因果關係，以及了解不同年齡人士接種疫苗的實際風險及效益。當地早前發現6人接種阿斯利康疫苗後，出現血栓、出血及血小板水平偏低，當中4人死亡。

【新冠疫苗】美研究發現初生嬰兒或免疫 來源自母親 【下一頁】

【阿斯利康疫苗】美洲臨床有效率下調至76% 【下一頁】

丹麥周四（25日）宣布繼續停用阿斯利康疫苗3周，直至4月18日。丹麥藥品管理局藥物警戒代理總監埃里克森（Tanja Erichsen）指出，當局不能排除疫苗與極罕見的血栓個案有關，在假定副作用的前提下決定延長停用疫苗。

丹麥一名60歲女子早前接種阿斯利康疫苗，一周後身體多處出現血栓死亡，丹麥於本月11日停用阿斯利康疫苗。

丹麥批准使用輝瑞（Pfizer）、Moderna及阿斯利康疫苗。根據歐洲疾控中心的數據，丹麥已為民眾接種超過100萬劑新冠疫苗，其中15萬人為接種阿斯利康疫苗。

【阿斯利康疫苗】研究指女性接種後副作用個案較多 【下一頁】

挪威及瑞典等國早前也停用阿斯利康疫苗，但歐洲藥品管理局（EMA）上周宣稱阿斯利康疫苗安全後，歐洲多國已恢復使用。

瑞典周四稱會繼續為65歲以上人士接種，但建議其餘年齡組別暫停接種。芬蘭則宣布下周一（29日）起恢復使用阿斯利康疫苗，但也只為65歲以上人士接種。

責任編輯：鄭錦玲

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