【阿斯利康疫苗】丹麥再停用3周 不排除與血栓有關

歐盟多國早前已宣布恢復使用阿斯利康疫苗，但丹麥決定再停用阿斯利康疫苗三周至下月中。丹麥衛生部門指出，當局正就接種後出現血栓的個案進行評估，仍不排除阿斯利康疫苗與血栓個案有關。

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丹麥周四（25日）宣布繼續停用阿斯利康（Astrazeneca）疫苗三周，直至4月18日。丹麥藥品管理局藥物警戒代理總監埃里克森（Tanja Erichsen）指出，當局不能排除疫苗與極罕見的血栓個案有關，在假定副作用的前提下決定延長停用疫苗。

丹麥一名60歲女子早前接種阿斯利康疫苗，一周後身體多處出現血栓死亡，丹麥於本月11日停用阿斯利康疫苗。

丹麥批准使用輝瑞（Pfizer）、Moderna及阿斯利康疫苗。根據歐洲疾控中心的數據，丹麥已為民眾接種超過100萬劑新冠疫苗，其中15萬人為接種阿斯利康疫苗。

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挪威及瑞典等國早前也停用阿斯利康疫苗，但歐洲藥品管理局（EMA）上周宣稱阿斯利康疫苗安全後，歐洲多國已恢復使用。

瑞典周四稱會繼續為65歲以上人士接種，但建議其餘年齡組別暫停接種。芬蘭則宣布下周一（29日）起恢復使用阿斯利康疫苗，但也只為65歲以上人士接種。

責任編輯：鄭錦玲