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【業績|內房股】合景泰富去年核心利潤多賺25%息53分人幣　料「三道紅線」今年「轉綠」

股市 12:12 2021/03/26

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合景泰富（01813）去年少賺31.9%至66.8億元人民幣。

合景泰富 （01813） 去年少賺31.9%至66.8億元（人民幣，下同），核心利潤為65.1億元，按年增加24.9%。合景泰富擬派末期息53分，按年增26.2%，全年股息為93分，按年增25.7%。合景泰富中午收市報13.32港元，折算計，現價股息率約8厘。

合景悠活去年多賺75%息6分人幣 ，料今年收入按年增1.5倍，看【下一頁】

對於「三道紅線」，合景泰富處於「黃」檔，只剩下剔除預收款後資產負債率超標，為75.1%，管理層預計今年末可以達標。去年集團淨負債率下降13.7個百分點至61.7%，融資成本為6.2%。

今年銷售目標增2成至1240億

合景泰富去年預售額為1036.1億元，按年增加20.3%。集團預期，2021年銷售目標為1,240億元，按年增長20%，預計總可售貨值為2,050億元，其中，粵港澳大灣區佔比57%。

碧桂園去年少賺11%，有信心未來3年權益銷售按年增10%，看【下一頁】

去年集團收入為297.4億元，按年增24.2%，其中，物業開發收入增25.2%至284.9億元。整體毛利率為31.5%。

舊改方面，目前集團已在廣州、佛山、深圳、東莞持續推進34個城市更新項目。管理層預期，每年將會轉化3至4條村，料今年推出貨值約100億元，明年200億至250億元。

截至去年底止，土地儲備共計權益建築面積約1,663萬平方米，總建築面積約2,442萬平方米，總可售貨值約5,300億元，足夠集團3至5年發展所需。

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編輯：袁諾曦

港股 合景泰富 合景泰富集團（01813）

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