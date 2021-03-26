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【地球月】Impossible Foods 4月推「地球月」活動　參與餐廳數量按年升7成

商業 12:35 2021/03/26

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Impossible Foods將於4月舉辦第二年「地球月」全城推廣活動，今年全港有超過60個餐飲品牌旗下近170間餐廳參與「地球月」活動，較去年多出7成。

Impossible Foods將於4月舉辦第二年「地球月」全城推廣活動，今年全港有超過60個餐飲品牌旗下近170間餐廳參與「地球月」活動，較去年多出7成。在5月期間，香港食客凡於參與活動的餐廳享用 Impossible菜式，不論堂食及外賣均可獲得獨家禮品。

【新疆棉花】H&M因新疆棉議題遭抵制　Muji內地網店急加「新疆棉」標籤（多圖）　

多間餐廳夥伴特意帶來一系列「地球月」限定美食，包括 Outback Steakhouse 的 ImpossibleTM 蕃茄植物肉意粉、Ruby Tuesday 的 ImpossibleTM Burger Verde、OM Tapas 的 ImpossibleTM 西班牙飯 。另多間今年新加盟「地球月」活動的餐廳夥伴首次推出植物肉滋味菜式，包括Pepper Lunch 首次推出招牌鐵板植物漢堡扒配香濃芝士汁 及 植物漢堡扒配自家製洋蔥汁。

在4月22日的「地球日」，重點餐廳合作夥伴包括Beef & Liberty、The Butchers Club、Outback Steakhouse、Ruby Tuesday 和 Gaia 集團及LUBUDS集團旗下指定餐廳等當天將向享用Impossible植物肉菜式的食客，派發獨家 Impossible 餐具套裝，數量有限，先到先得。而凡於指定期間內到百佳網店購買兩包Impossible植物牛肉，更即可獲得限量版 Impossible餐具套裝。

另外，四月期間，顧客到L’OCCITANE 位於太古廣場的MEGA綠色概念店，出示 Impossible 「地球月」特色扣針或貼紙，便可於享有低廢美容產品九折優惠。在4月22至25日「地球日」的周末期間，如出示以上 Impossible 「地球月」特色禮品，顧客於店內購買任何產品更可獲贈額外的 rPET 再生塑膠毛巾乙條。

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責任編輯：蘇穎琪

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