【蘇伊士運河】蘇伊士運河或下周三才通航　有貨船寧繞道非洲好望角

▲ 有貨船已決定取道需時較久的好望角航線

蘇伊士運河（Suez Canal，或譯蘇彝士運河）周三起被長榮貨船「長賜號」堵塞，事件隨時要數周才能解決，有貨船已決定取道需時多10至15日的南非好望角航道。兩艘在美國出發前往亞洲的液化天然氣貨輪，似乎在大西洋中部選擇改道南下，以避開已被堵塞的蘇伊士運河。外電最新引述救船工作消息指，移走「長賜號」的工工作或需時近一周，蘇伊士運河至下周三才能通航。

蘇伊士運河通航時間不確定下，外電引述航運訊息公司Kpler，至少7艘液化天然氣（LNG）運船，將從蘇伊士運河改道。

國際航運公司馬士基（A.P. Moller-Maersk）及Hapag-Lloyd AG 亦正考慮改用這條航道。丹麥航運公司Torm表示，有客戶向他們查詢一旦改道所涉及的成本。馬士基表示，正考慮所有替代方案，包括使用空運運送重要及具時效性的貨物，但現時未有決定，情況仍需視乎蘇伊士運河將堵塞多久。

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編輯：謝智聰