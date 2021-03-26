【持股曝光】A股年報披露股東持股變化 哪些股是國家隊心頭好？

隨着A股公司披露2020年年報，公司前十大流通股東名單亦跟隨曝光，到底包括社保基金在內的國家隊有何動向？

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WIND數據顯示，截至去年第四季末，社保基金共增持29股票，另減持21個股票，其中增持最多是海格通信（深：002465），合計增持2,964.4萬股，增持1,000萬股以上還有宏發股份（滬：600885）、欣旺達（深：300207）、赤峰黃金（滬：600988）、和而泰（深：002402）、雲圖控股（深：002539）、TCL科技（深：000100）。

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以市值計，期內社保基金持股市值最高為中國人保（滬：601319），總市值223.8億元人民幣，其次是長春高新（深：000661）和萬華化學（滬：600309）。

分析指，社保基金由去年第三季開始對化工、保險等順周期板塊的關注度明顯升溫，而且延續至第四季。同時，國家隊也青睞非金屬礦物和專用設備製造等細分領域。

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記者：林衛