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【持股曝光】A股年報披露股東持股變化 哪些股是國家隊心頭好？

股樓投資 12:00 2021/03/26

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隨着A股公司披露2020年年報，公司前十大流通股東名單亦跟隨曝光，到底包括社保基金在內的國家隊有何動向？

【港股追蹤】恒大汽車目標於2035年產銷量逾500萬輛 夥騰訊研發新能源車系統，請按【見下頁

WIND數據顯示，截至去年第四季末，社保基金共增持29股票，另減持21個股票，其中增持最多是海格通信（深：002465），合計增持2,964.4萬股，增持1,000萬股以上還有宏發股份（滬：600885）、欣旺達（深：300207）、赤峰黃金（滬：600988）、和而泰（深：002402）、雲圖控股（深：002539）、TCL科技（深：000100）。

【佳兆業】折讓25%「七供一」 佳兆業最多集資25.5億元作收購，請按【見下頁

以市值計，期內社保基金持股市值最高為中國人保（滬：601319），總市值223.8億元人民幣，其次是長春高新（深：000661）和萬華化學（滬：600309）。

分析指，社保基金由去年第三季開始對化工、保險等順周期板塊的關注度明顯升溫，而且延續至第四季。同時，國家隊也青睞非金屬礦物和專用設備製造等細分領域。

【延伸閱讀】職場熱話：面試遇到老闆直指上一份工作浪費時間 網民：求職者是找工作不是來乞討的，請按【見下頁

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記者：林衛

長春高新（深：000661） 海格通信（深：002465） 和而泰（深：002402） 雲圖控股（深：002539） 欣旺達（深：300207） TCL科技（深：000100） 宏發股份（滬：600885） 赤峰黃金（滬：600988） 中國人保（滬：601319） 萬華化學（滬：600309）

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