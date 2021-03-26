【新疆棉】Burberry未表態亦遭殃　《王者榮耀》、周冬雨「跳船」終止合作

▲ 遊戲《王者榮耀》、演員周冬雨宣佈終止與該品牌的合作。

新疆棉爭議繼續發酵，眾多國際品牌紛紛宣佈拒絕使用新疆製棉花，惹來中國消費者揚言抵制，代言人亦「割席」解約。至今仍未表態、同屬BCI旗下的Burberry亦受牽連， 遊戲《王者榮耀》宣佈終止與該品牌的合作。

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遊戲《王者榮耀》不久前宣布與Burberry合作，為遊戲內的人氣英雄「 瑤」設計兩款新造型（皮膚）。該造型由Burberry品牌首席創意總監Riccardo Tisci親自設計，他亦是流行天后麥當娜等欽點合作的時裝設計師。

不過，新疆棉爭議爆發後，《王者榮耀》 亦即時宣布與Burberry終止合作。雖然遊戲未有表明合作中斷的原因，不過一眾網民亦認為與新疆棉爭議有關，更有中國網民贊同做法。

演員周冬雨亦急速「割席」解除代言人合約，指因為「Burberry未明確公開表達其態度及立場」。據台灣媒體報道，周冬雨稱得知新疆棉花事件後，第一時間向Burberry聯繫核實具體情況，「但截至目前，Burberry品牌方未明確公開表達其態度及立場。」因此即日起終止與Burberry所有合作。

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責任編輯：葉泳珊