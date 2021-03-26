  • 23°C
香港時間 : 2021326日 (五) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新疆棉】Burberry未表態亦遭殃　《王者榮耀》、周冬雨「跳船」終止合作

商業 12:08 2021/03/26

分享：

遊戲《王者榮耀》、演員周冬雨宣佈終止與該品牌的合作。

新疆棉爭議繼續發酵，眾多國際品牌紛紛宣佈拒絕使用新疆製棉花，惹來中國消費者揚言抵制，代言人亦「割席」解約。至今仍未表態、同屬BCI旗下的Burberry亦受牽連， 遊戲《王者榮耀》宣佈終止與該品牌的合作。

【新疆棉花】H&M因新疆棉議題遭抵制　Muji內地網店急加「新疆棉」標籤（多圖）

遊戲《王者榮耀》不久前宣布與Burberry合作，為遊戲內的人氣英雄「 瑤」設計兩款新造型（皮膚）。該造型由Burberry品牌首席創意總監Riccardo Tisci親自設計，他亦是流行天后麥當娜等欽點合作的時裝設計師。 

不過，新疆棉爭議爆發後，《王者榮耀》 亦即時宣布與Burberry終止合作。雖然遊戲未有表明合作中斷的原因，不過一眾網民亦認為與新疆棉爭議有關，更有中國網民贊同做法。

演員周冬雨亦急速「割席」解除代言人合約，指因為「Burberry未明確公開表達其態度及立場」。據台灣媒體報道，周冬雨稱得知新疆棉花事件後，第一時間向Burberry聯繫核實具體情況，「但截至目前，Burberry品牌方未明確公開表達其態度及立場。」因此即日起終止與Burberry所有合作。

虎豹樂圃舉辦線上音樂會　最難與觀眾互動（多圖）

【Apple TV】神奇女俠1984上架串流平台　獨家播放兩小時幕後製作特輯

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【新疆棉花】H&M因新疆棉議題遭抵制　Muji內地網店急加「新疆棉」標籤（多圖）　
2021/03/25
【新疆棉花】H&M因新疆棉議題遭抵制　Muji內地網店急加「新疆棉」標籤（多圖）　
虎豹樂圃舉辦線上音樂會　最難與觀眾互動（多圖）
2021/03/25
虎豹樂圃舉辦線上音樂會　最難與觀眾互動（多圖）
【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河　或拖延紙漿出貨　影響衛生紙供應
2021/03/25
【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河　或拖延紙漿出貨　影響衛生紙供應
【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　Flexport：貨主最關心貨物有否損毀　
2021/03/24
【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　Flexport：貨主最關心貨物有否損毀　
【物流大擠塞】長榮貨船蘇彝士運河擱淺　歐亞船運大受影響　逾百船滯留
2021/03/24
【物流大擠塞】長榮貨船蘇彝士運河擱淺　歐亞船運大受影響　逾百船滯留
時裝服飾 演員 周冬雨 媒體 設計 設計師 中國 遊戲

上一篇文章

【地球月】Impossible Foods 4月推「地球月」活動　參與餐廳數量按年升7成

下一篇文章

【Apple TV】神奇女俠1984上架串流平台　獨家播放兩小時幕後製作特輯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　Flexport：貨主最關心貨物有否損毀　
【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　Flexport：貨主最關心貨物有否損毀　
【投行悲歌】高盛新入職員工投訴工作條件不人道　CEO隨即發聲明解畫
【投行悲歌】高盛新入職員工投訴工作條件不人道　CEO隨即發聲明解畫
【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　出口及物流業憂影響港船運
【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　出口及物流業憂影響港船運
【物流大擠塞】長榮貨船蘇彝士運河擱淺　歐亞船運大受影響　逾百船滯留
【物流大擠塞】長榮貨船蘇彝士運河擱淺　歐亞船運大受影響　逾百船滯留
【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河　或拖延紙漿出貨　影響衛生紙供應
【物流大擠塞】貨船擱淺塞蘇彝士運河　或拖延紙漿出貨　影響衛生紙供應
【新疆棉花】H&M因新疆棉議題遭抵制　Muji內地網店急加「新疆棉」標籤（多圖）　
【新疆棉花】H&M因新疆棉議題遭抵制　Muji內地網店急加「新疆棉」標籤（多圖）　