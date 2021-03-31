【新股IPO】聯易融9959今截招股　28萬人認購、凍資逾800億

聯易融科技 （新上市編號：09959） 今日（31日）截止招股，本地傳媒報道，是次認購人數超過28萬人，超額認購倍數約98倍，凍資824億元。聯易融科技將於4月9日上市。

綜合多間券商數據顯示，聯易融科技最新孖展錄341億元，超購40.2倍，但個別券商一度出現抽飛情況。至最新數據，華泰借出60億元、富途借出64.1億元、輝立借出50億元、耀才借出39億。聯易融科技孖展認購已於昨日（30日）結束。

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聯易融計劃發售4.528億股，集資最多82.8億元，招股價介乎16.28元至18.28元，一手500股入場費9232元，聯易融預料4月9日上市。聯席保薦人為高盛及中金。

值得注意是，聯易融屬同股不同權架構公司。

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記者：謝卓榮