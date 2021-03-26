機械人自畫像賣逾540萬 NFT形式成交

數碼化交易愈見頻繁及普遍，人們使用非同質化代幣（Non-fungible token，簡稱NFT）等加密貨幣交易越趨廣泛。其中全球知名的機械人Sophia的自畫像，最近亦透過NFT形式以接近70萬美元（約546萬港幣）成交。這幅作品名為「Sophia Instantiation」，包括了一段長達12秒把畫作轉變成數碼創作的MP4影片檔案。

高價收購Twitter第一篇貼文 買家堅持係值得 【下一頁】

這幅「Sophia Instantiation」由意大利數字藝術晝家博納塞托（Andrea Bonaceto）創作，他首先以鮮艷色彩勾勒Sophia面貌，其後由Sophia沒有任何人協助的情況下描繪完整畫作。該幅作品包括一段長12秒、畫作變成數字作品的MP4影片檔案，以及Sophia所繪畫的實際畫作。

作品於周四進行拍賣，最終透過NFT形式以逾68.8萬美元成交。整個交易過程中，買家沒有透露真正名字，事後僅以名稱「888」於Twitter留言指，「我感到雞皮疙瘩」（I have goosebumps）。

Beeple創作首幅純數碼畫 5.38億天價成交 【下一頁】

由香港公司Hanson Robotics開發的Sophia以細緻的表情及高度擬人化而享負盛名，甚至被授予沙特阿拉伯國籍，使她成為首個擁有國籍的機械人。

責任編輯：郭麗明