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旺市竟要低市價賣樓 　全因業主打算移民　低市價沽貨值不值？

股樓投資 12:01 2021/03/26

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樓市持續旺勢，各區也錄高價成交，但有業主為移民，不惜低市價賣樓。中原李永康說，青衣盈翠半島3座中層A室，實用面積752平方呎，三房套房連儲物房間隔，享荃灣西方向海景，原叫價1,450萬元，日前減價97萬元，以1,353萬元沽出，實用呎價17,992元，低市價5%。買家為區內租客。

李永康說，業主因打算移民，所以願意擴大議價空間，希望加快促成交易，最終項目累減97萬元，以1,353萬元易手。代理續說，目前屋苑同類型單位放盤叫價1,400萬元以上，而對上一宗同類單位成交，為3A座高層A室，成交價約1,428.8萬元。

【有相睇】窩心爸爸送驚喜　買個靚單位贈愛女　代理：單位有50萬元新裝修【下一頁

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資料顯示，原業主於2010年7月以590萬元買入單位，持貨約11年，現帳面賺約763萬元，單位期內升值1.3倍。代理續說，盈翠半島本月累錄10宗成交，平均實用呎價約18,100元。

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撰文 : 黄卓賢

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