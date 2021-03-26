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今日推介李寧 | 騰訊、信義光能、郵儲行、舜宇光學、百度最新部署（立即觀看）

股市 12:53 2021/03/26

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恒生指數中午收報28218點，升318點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介李寧 （02331） ，另亦會分析騰訊控股 （00700） 、信義光能 （00968） 、郵儲銀行 （01658） 、舜宇光學科技 （02382） 及百度集團－ＳＷ （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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