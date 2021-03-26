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【資金流向】余偉文：美國收水或引緊縮恐慌　衝擊新興市場

宏觀解讀 11:17 2021/03/26

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美聯儲貨幣政策轉向，可能成為衝擊市場的「黑天鵝」或「灰犀牛」

金管局總裁余偉文接受內媒時表示，現時對金融市場的最大憂慮是貨幣政策如何正常化。美聯儲的貨幣政策一旦轉向，可能會觸發全球資金流向逆轉，從而成為衝擊市場的「黑天鵝」或「灰犀牛」。他建議，亞洲央行應未雨綢繆，趁現在風平浪靜儲備子彈。

美聯儲已經宣布2023年前不會加息，余偉文指出，在去年3月的市場波動，以及疫情令環球經濟受損後，確需要寬鬆政策支持市場。不過，超低利率加上非常寬鬆的財政政策推高了資產價格，現時資產價格似乎已與實體經濟脫節，並出現一些泡沫化跡象，對金融穩定構成隱憂。

余偉文：香港料續吸資 惟憂兩大極端風險 詳見【下一頁】

他續指，美國通脹會是引發資產價格快速調整的最主要因素。長端債息在最近幾個星期已經上漲，風險資產亦出現調整，但他認為除非長端債息突然快速飆升，否則調整應該有限。

市場相信美聯儲會維持寬鬆貨幣政策，但余偉文反問，如果通脹緩慢上升，美聯儲亦需考慮退出或者將貨幣政策正常化，而其第一步可以做的就是減少買債。他舉例，2013年美聯儲開始提出削減買債，市場隨即出現「縮減恐慌症」，所有風險資產都出現調整，資金同時流出新興市場。

他擔心未來美聯儲貨幣政策的輕微變動，令市場突然意識到貨幣政策將正常化，會導致資金流向突然逆轉，從包括香港在內的亞洲市場流出，引起市場衝擊。

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編輯：謝智聰

通脹 經濟 加息 疫情 新興市場 亞洲市場 財政政策 貨幣政策 金融 余偉文

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