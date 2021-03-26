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【報告點睇】2月四家航企引入10架航機 國內航空業復甦訊號？

股樓投資 11:13 2021/03/26

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經過疫情的折騰後，國內民航業逐步回復，2月有若干數據反映民航業的營運在改善，但距離疫情前水平仍遠。

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第一，六大航企在2月同比增加旅客超過1,000萬人次；第二，4家航企引入10架飛機；第三，航空機場板塊市值上升385億元人民幣，反映實際數字與市場預期皆在升溫。

根據《中國民航業數據洞察報告》，2月全行業旅客運輸量同比增長187.1%，旅客運輸量相當於疫情前，即2019年同期的44.5%；貨郵運輸量則較2019年同期增長22%。

究其原因，國際航綫仍未恢復，六大航企的國際旅客量下滑幅度平均達83%以上，當中以南航（01055）的國際旅客數據最佳。

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國內旅客量來看，以春秋航空、吉祥航空等廉航恢復得最快，春秋航空在2月國內旅客周轉量已相當於疫情前即2019年同期水平，而吉祥航空則回復至2019年同期的八成。其餘東航（00670）、南航和國航（00753）恢復至2019年的五成左右。

 

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記者：林衛

中國國航（00753） 中國東方航空（00670） 南方航空（01055） 板塊 中國 航空 旅客量 運輸 航空業 港股

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