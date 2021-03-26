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【國產疫苗】康希諾生物：3歐盟國家洽購新冠疫苗　股價升逾4%

股市 11:11 2021/03/26

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康希諾生物 （06185） 表示，一些歐洲國家正與公司商談訂購其新冠疫苗。如果成事，將標誌著中國製造的疫苗首次獲得發達世界的認可。康希諾生物現升4.4%，最新報277元，成交額6345萬元。康希諾生物責國際業務的高級副總裁Pierre Morgon接受彭博訪問時表示，3個歐盟成員國已接洽公司，討論潛在購買事宜，但他拒絕透露3個歐洲國家的名字。

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康希諾生物周一表示，其新冠疫苗已經獲得匈牙利國家藥品與營業研究所（OGYEI）的緊急使用授權；這為疫苗在當地使用鋪平了道路。

Morgon指出，正在考慮擴大監管足跡，而歐洲肯定在內。他又指，匈牙利會帶來轉捩點，因為它是一個歐洲國家。惟匈牙利並不屬於歐盟。

雖然在目前全球可用的12種疫苗中，有4種來自中國，但國產疫苗主要流向發展中國家，較少流向已發展國家。而輝瑞、阿斯利康等外企的疫苗大部分流向了美國和其他富裕國家。

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編輯：吳敏芳

港股 康希諾生物－B（06185） 疫苗 中國 匈牙利

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