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拜登警告北韓若再升級將回應 強調會保持開放態度

環球社會熱點 11:28 2021/03/26

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北韓近日連續發射導彈，引起外界關注北韓核武問題。拜登表示，北韓發射導彈的行為已經違反聯合國安理會決議案。拜登警告北韓若將局勢升級，美國將作出回應。但拜登其後強調，美國仍然對北韓保持外交開放的態度。

拜登周四（25日）舉行首場總統個人記者會，期間被問及北韓議題。他警告北韓，若北韓選擇將局勢升級，美國會作出回應，現階段正在咨詢盟友意見。當記者詢問拜登是否同意，北韓是美國外交政策的首要議題，拜登表示認同。

78歲拜登唔願退下來 2024年再選尋求連任 【下一頁】

他指美國已經「準備好某種外交手段」（prepared for some form of diplomacy），但條件必須以達至朝鮮半島無核化為最終結果。

同日稍後時間，美國駐聯合國代表團表示，聯合國安理會北韓制裁委員會將應美國要求，於當地時間周五（26日）舉行會議，討論北韓導彈發射議題。

北韓再射導彈 菅義偉斥威脅區域安全 【下一頁】

是次被視為拜登上任後對北韓發射導彈最有力回應，北韓於周末和周四（25日）都曾發射兩導彈。其中周四發射被指為彈道導彈，該類導彈違法聯合國安理會對北韓的制裁決議。北韓及後聲稱，周四發射兩枚導彈是新型戰術導彈。外界有分析指，北韓周末的導彈發射，是作為美韓上周軍演的回應。

責任編輯：李俊儀

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