拜登警告北韓若再升級將回應 強調會保持開放態度

北韓近日連續發射導彈,引起外界關注北韓核武問題。拜登表示,北韓發射導彈的行為已經違反聯合國安理會決議案。拜登警告北韓若將局勢升級,美國將作出回應。但拜登其後強調,美國仍然對北韓保持外交開放的態度。

拜登周四(25日)舉行首場總統個人記者會,期間被問及北韓議題。他警告北韓,若北韓選擇將局勢升級,美國會作出回應,現階段正在咨詢盟友意見。當記者詢問拜登是否同意,北韓是美國外交政策的首要議題,拜登表示認同。

他指美國已經「準備好某種外交手段」(prepared for some form of diplomacy),但條件必須以達至朝鮮半島無核化為最終結果。

同日稍後時間,美國駐聯合國代表團表示,聯合國安理會北韓制裁委員會將應美國要求,於當地時間周五(26日)舉行會議,討論北韓導彈發射議題。

是次被視為拜登上任後對北韓發射導彈最有力回應,北韓於周末和周四(25日)都曾發射兩導彈。其中周四發射被指為彈道導彈,該類導彈違法聯合國安理會對北韓的制裁決議。北韓及後聲稱,周四發射兩枚導彈是新型戰術導彈。外界有分析指,北韓周末的導彈發射,是作為美韓上周軍演的回應。

