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【新冠疫苗】美研究發現初生嬰兒或免疫 來源自母親

環球社會熱點 10:55 2021/03/26

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新冠疫苗的副作用案例可能會減低部分人對接種的信心，但最新的研究發現，初生嬰兒可以透過母體而獲得免疫力，或者能夠提升孕婦族群接種新冠疫苗的信心。

學術期刊《美國婦產科期刊》（the American Journal of Obstetrics and Gynecology）周四（25日）的一篇研究指出，在131名接種輝瑞及Moderna新冠疫苗的女性中，發現抗體的數量在孕婦及哺乳期女性明顯更高。

【阿斯利康疫苗】美洲臨床有效率下調至76% 【下一頁】

研究更發現，透過胎盤或母乳可以讓嬰兒亦可獲得更多保護性抗體。研究人員Galit Alter認為，新冠疫苗對孕婦及剛分娩女性特別有效，而且幾乎所有母親都可以為嬰兒提供一定程度的抗體。研究亦指出孕婦或哺乳期女性接種新冠疫苗有明顯或更嚴重的副作用。

Alter表示接種輝瑞和疫苗為女性帶來的抗體數量差不多，但接種Moderna的孕婦擁有更高程度的免疫球蛋白A抗體（IgA antibodies），一種在初乳中含量特別高的病原抗體，而此類抗體或更有效傳遞給嬰兒。

印度發現雙重變種病毒株 疫情有反彈跡象 【下一頁】

過往亦有發現嬰兒透過母體，獲得mRNA疫苗的抗體，但今次則是目前為主，最大型有關孕婦﹑嬰兒和新冠疫苗抗體的研究。

責任編輯：吳漢培

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