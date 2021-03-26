【業績】ESR看好數據中心未來前景　去年多賺16.8%、不派息

ESR （01821） 公布去年全年業績，公司擁有人利潤按年增16.8至2.86億美元；每股盈利0.09美元；不派息。ESR最新報25.05元，升3.9%，成交3190萬元。

ESR主席Jeffrey Perlman表示，看好數據中心未來發展，亞太地區更為世界第二大的數據中心市場。在疫情期間，視頻、在線零售、遊戲及企業數據處理的需求急增帶動數據中心增長。

期內，收入按年升8.7%至3.88億美元。管理費收入升13.5%至1.89億美元；租金收入下跌14.1%至1.01億美元；建設收入升31.9%至9216萬美元。

集團表示，去年在建工程項目按年增21%至47億美元，主要受電子商務相關客戶強勁需求的帶動。截至去年底，ESR物業組合擁有超過2010萬平方米的營運及開發中項目，土地儲備超過370萬平方米。

集團表示，出租的物業面積創新高，超過230萬平方米，整個組合的出租率保持90%的健康水平。

未來數年集團將有多個大型開發項目交付，當中預期於今年底前完成ESR上海青浦雨潤一期的建設、中國嘉興的獨山港項目計劃將於2022年竣工.日本方面，東京圈都會區項目料2023年竣工。



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記者：謝卓榮