78歲拜登唔願退下來 2024年再選尋求連任

美國總統拜登周四於白宮舉行上任後首場記者會，拜登更透露自己期望參加2024年美國大選，尋求連任美國總統。拜登更點名稱讚美國副總統賀錦麗，表明希望下屆美國大選繼續與賀錦麗搭檔。

拜登稱狗狗助抗癌 有證據或是無稽？ 【下一頁】

拜登（Joe Biden）上任美國總統時已有78歲，為美國史上上任時年紀最大的總統。到了4年後的美國大選時，拜登將達到82歲高齡。外界一直估計拜登很可能不會選擇連任，甚至有人估計下屆將由賀錦麗（Kamala Harris）擔正參選。

拜登周四（25日）舉行上任後首場記者會時表示：

我計劃再次競選連任，這是我的期望。 （My plan is to run for reelection, that's my expectation.）

CNN記者柯林斯（Kaitlan Collins）追問拜登是否絕對會再次參選時，拜登僅表示：「我說這是我的期望。」（I said that is my expectation.）

拜登於記者會上大讚賀錦麗，形容對方是個做得很好的出色拍檔。拜登更表示，他完全期望賀錦麗4年後繼續擔任他的競選拍檔。

美國前總統特朗普（Donald Trump）早前曾暗示，他可能會在2024年再次參選。拜登被問到會否再次於下屆大選和特朗普角力時，他坦言自己沒有想過這件事，更揶揄共和黨到時可能已經不存在。

責任編輯：鄭錦玲