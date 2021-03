78歲拜登唔願退下來 2024年再選尋求連任

美國總統拜登周四於白宮舉行上任後首場記者會,拜登更透露自己期望參加2024年美國大選,尋求連任美國總統。拜登更點名稱讚美國副總統賀錦麗,表明希望下屆美國大選繼續與賀錦麗搭檔。

拜登(Joe Biden)上任美國總統時已有78歲,為美國史上上任時年紀最大的總統。到了4年後的美國大選時,拜登將達到82歲高齡。外界一直估計拜登很可能不會選擇連任,甚至有人估計下屆將由賀錦麗(Kamala Harris)擔正參選。

拜登周四(25日)舉行上任後首場記者會時表示:

我計劃再次競選連任,這是我的期望。 (My plan is to run for reelection, that's my expectation.)

CNN記者柯林斯(Kaitlan Collins)追問拜登是否絕對會再次參選時,拜登僅表示:「我說這是我的期望。」(I said that is my expectation.)

拜登於記者會上大讚賀錦麗,形容對方是個做得很好的出色拍檔。拜登更表示,他完全期望賀錦麗4年後繼續擔任他的競選拍檔。

美國前總統特朗普(Donald Trump)早前曾暗示,他可能會在2024年再次參選。拜登被問到會否再次於下屆大選和特朗普角力時,他坦言自己沒有想過這件事,更揶揄共和黨到時可能已經不存在。

責任編輯:鄭錦玲