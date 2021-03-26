華興資本全年純利大增3.2倍 投行收入創新高承銷業務大放異彩

華興資本（01911）公佈2020財年業績，總收入與淨投資收益按年增長68%至27.3億元（人民幣，下同），淨利潤同比大增320.5%，首次達10億元，盈利能力再上新台階。儘管2020年因疫情影響，宏觀環境挑戰不斷，華興資本在投資及投行「雙引擎」持續發力下，業績仍取得跨越式增長。此外，公司全年度股本回報率達18.8%。公司擬派末期股息每股0.38元，派息比率為20%，持續與股東分享成長碩果。

投資銀行業務作為華興資本整體業績的一大引擎，2020年取得重大突破。分部收入同比增長44%至10億元，創下歷史新高；分部經營利潤大增259.4%至2.9億元，主要反映了華興資本在股票承銷、私募融資及併購交易顧問業務的顯著增長。

華興資本自2013年起，已經逐步在A股市場、香港及美國市場取得了牌照，並且不斷加強股票承銷業務的建設。2020年以來，華興資本在越來越多香港及美國公開市場的首次公開發行（IPO）項目中承擔牽頭投行的角色，包括備受矚目的貝殼找房美股IPO，京東健康、快手科技、泡泡瑪特等港股IPO項目等。2020年全年，華興資本參與並完成的港、美股公開發行和增發交易共16宗，承銷總金額約250億美元。伴隨中國資本市場改革深化，中概股掀起回港二次上市熱潮，華興資本憑藉在中國資本市場的長期積累，充分抓住機遇，參與完成京東集團、中通快遞、百度等公司的港股二次上市項目。2020年全年，華興資本來自股票承銷業務的收入按年大增476.7%。公司預計未來一年投行項目儲備豐富，預計將維持強勁的增長勢頭。

在私募融資和併購顧問領域，華興資本依然維持龍頭地位，不斷朝著成為最有影響力的新經濟投行目標前進。2020年，華興資本助力華大智造、明略科技、每日優鮮、震坤行、晶泰科技等企業成功完成了私募融資交易，為搜狐暢遊私有化、騰訊搜狗私有化等重點項目擔任財務顧問。據公開資料統計，自2005年以來，華興資本在新經濟私募融資領域的交易金額連續15年排名第一。

回顧年內，集團不斷進行大投行架構優化，其投資銀行業務與旗下華興證券深化整合，進一步轉化和利用集團在私募領域的資源和領先優勢。與此同時，集團投資銀行和投資管理業務相輔相成，依托強大的投行家團隊形成客戶流量入口，有助於為資管業務發掘優質投資標的，更加直接深入地參與新經濟公司的價值創造，投行業務也反之提供項目退出的解決方案。華興資本指，在多元業務的協同作用下，公司將繼續踐行為新經濟領軍企業創造價值、並參與其價值創造的使命，為客戶、股東及新經濟領域創造更長遠的回報。

▼ 點擊圖片放大

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com