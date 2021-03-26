【小米股價】小米據報下周宣布與長汽合作造車、長汽未否認　小米午後升9%、長汽飈逾一成

▲ 市傳小米下周宣布與長汽合作造車

小米 （01810） 造車再傳新消息。內地傳媒指，小米正與長城汽車 （02333） 商談使用的長汽工廠生產電動汽車，小米和長汽最快可能下周宣布合作關係。小米造車消息傳出後，小米、長汽股價愈升愈有，至1時30分，小米最新升9%，報26元，成交達52億元；長汽現升逾一成，報22.2元，成交額12億元。

長汽副總裁傳小康向內地傳媒指，不置評有關傳聞，但指長城汽車一直聯合產業鏈相關方，建立產業互聯網、開放生態平台，歡迎所有相關產業的伙伴。

小米3月29日春季發布會，雷軍事前呼「小米手機要上萬元」，小米已預告多少新品，可見【下一頁】

傳合作推出售價8萬敞篷電動車 小米、比亞迪齊否認 【下一頁】

小米 2月份開始傳出製造電動車消息，市傳由小米創辦人雷軍親自領隊造車，小米其後發表公告，一直關注電動汽車生態發展，並持續評估及研究電動車行業態勢，但小米目前未就電動汽車製造業務達正式立項階段。

在3月份，內地傳媒再報道，小米造車有望4月立項，由聯合創辦人、參謀長王川負責。報道引述消息人士指，小米啟動名為「micar」 的造車項目調查計劃，由負責制定小米戰略的參謀部帶頭。消息指，王川多次與蔚來、小鵬等中國造車新勢力高層交流，了解產業情況。

小米周三公布業績時，總裁王翔僅稱造車項目已經在公告上披露，暫無新消息更新。

相關文章：

【小米造車】小米再傳造車下月立項、股價曾升3%倒跌 小米：不予置評

【小米股價】雷軍傳親領小米造車、股價曾倒升逾12% 小米暫無回應

【小米業績】小米料今年智能手機業務高增長 芯片短缺情況仍持續

編輯：吳敏芳