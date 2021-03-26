【小米股價】小米傳與長汽合作造車後　合作伙伴爆小米正招募車輛軟件工程師（第二版）

▲ 市傳小米下周宣布與長汽合作造車

小米 （01810） 造車傳聞不斷。繼早上傳出小米擬與長城汽車 （02333） 合作生產電動車，並獲小米高層一度否認後，內媒再引述消息確認小米造車。內媒指，從供應鍊及小米合作夥伴處獲悉，小米造車是確定的事情，當下小米正在供應鏈尋找合作資源，近期有許多車輛軟件方面的工程師入職小米，小米還在持續招募車輛軟件工程師。

早前外電指，小米正與長城汽車 （02333） 商談使用的長汽工廠生產電動汽車，小米和長汽最快可能下周宣布合作關係。小米造車消息傳出後，小米、長汽股價愈升愈有，不過，小米高層其後否認，兩家股份股價回順。

小米午後曾最高升近一成，見26.15元，最終升6.3%，收報25.4元；長汽最多升逾一成半，見22.9元，收報21.9元，升10.4%。

長汽副總裁傳小康向內地傳媒指，不置評有關傳聞，但指長城汽車一直聯合產業鏈相關方，建立產業互聯網、開放生態平台，歡迎所有相關產業的伙伴。長汽其後發公告澄清，媒體報道提及小米正與長汽談判使用公司工廠生產電動汽車，該報道並不屬實，公司並未與小米就相關事宜進行談判。

小米總辦副主任、原集團公關部總經理徐潔雲則在社交平台帖上「小米與長汽談判造車」、「小米稱以公告為准」的報道，附上回應稱「完全扯淡的假新聞」。不過，徐潔雲現時微博主頁已沒有相關帖文。

隨小米高層留言發酵後，小米、長汽股價急回，小米全日升幅收窄至6%，收報25.4元，成交逾83億元。長汽股價升一成，報21.9元，成交21.4億元。

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小米3月29日春季發布會，雷軍事前呼「小米手機要上萬元」，小米已預告多少新品，可見【下一頁】

傳合作推出售價8萬敞篷電動車 小米、比亞迪齊否認 【下一頁】

小米 2月份開始傳出製造電動車消息，市傳由小米創辦人雷軍親自領隊造車，小米其後發表公告，一直關注電動汽車生態發展，並持續評估及研究電動車行業態勢，但小米目前未就電動汽車製造業務達正式立項階段。

在3月份，內地傳媒再報道，小米造車有望4月立項，由聯合創辦人、參謀長王川負責。報道引述消息人士指，小米啟動名為「micar」 的造車項目調查計劃，由負責制定小米戰略的參謀部帶頭。消息指，王川多次與蔚來、小鵬等中國造車新勢力高層交流，了解產業情況。

小米周三公布業績時，總裁王翔僅稱造車項目已經在公告上披露，暫無新消息更新。

（第二版加入內媒從供應鏈及小米合作伙伴獲得的消息）

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編輯：吳敏芳