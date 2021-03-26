【港股市況】恒生指數高開144點　百度止未跌續挫9%（不斷更新）

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【業績│車股】恒大汽車去年虧損擴大至逾76億人幣 新能源汽車累計投入474億 早段升近3%（第二版）
儲局副主席克強調儲局將為經濟提供支持直至復甦完成，加上拜登將推基建大計，道指倒升199點，港股今早承接高開，恒生指數開報28043點，高開144點。恒生科技指數升0.5%，報7985點。百度 （09888） 續跌9%；美團 （03690） 績前升近1%；李寧 （02331） 再升逾3%。
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焦點新聞︰
【美團業績】美團自高位回調38% 今日放榜料上季重回虧損蝕逾9億
即市走勢︰
【09：40】恒大汽車去年虧損擴大至逾76億人幣 新能源汽車累計投入474億 早段升近3%（第二版）
【09：38】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌2%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 績前升3%；小米 （01810） 反彈逾4%。
【09：36】移卡 （09923） 績後挫一成，低見61.5元。
【09：34】新疆棉風波下，李寧 （02331） 續升8%，高見54.5元；安踏 （02020） 升逾3%，高見127.9元。
新疆棉花掀抵制風波、「良好棉花聯盟」成員變內地網民杯葛對象 一文看哪些企業中箭
【09：33】農夫山泉 （09633） 績後跌逾4%，低見38.6元。
【業績|內需】農夫山泉去年多賺6.6%、末期息0.17元人民幣 歷史市盈率逾70倍
【09：31】花樣年 （01777） 績後挫13%，破底低見0.99元。花樣年去年多賺12%，派未期息7.05仙。
【09：27】中石油 （00857） 績後升1%；中海油 （00883） 績後升0.4%；今日放榜的中石化 （00386） 則平開。
【業績│油股】中海油調高海上風電每年投資額至5%以上 去年純利跌59%末期息0.25元（第二版）
【業績|油股】中石油去年少賺58%、末期息0.08742元人民幣 煉油化工資本開支預算增7成（第二版）
【09：26】佳兆業 （01638） 折讓25%「七供一」，股價跌逾12%。
【09：24】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。
【09：20】恒生指數開報28043點，高開144點。恒生科技指數升0.5%，報7985點。百度 （09888） 續跌9%；美團 （03690） 績前升近1%；李寧 （02331） 再升逾3%。
【09：15】期指高開93點，開報27949點。
【08：35】恒指黑期升78點，報27932點，道指期貨升42點，報32543點。
【08：00】佳兆業擬「7供1」 供股價2.95元折讓25%
【07：45】嗶哩嗶哩 （09626） 超額認購173.19倍，一手中籤率10%，抽25手（500股）可穩獲一手。
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626共27萬人認購 超額認購173倍一手中籤率10%（附分配結果）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626回穩 一手暫蝕1298元
【07：45】港股ADR收報27869點，跌30點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.11元，升0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報601.48元跌4.52元或近0.8%。夜期收報27960點，升104點。
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【07：30】儲局副主席克拉里逹（Richard Clarida）強調儲局將為經濟提供支持，直至復甦完成，加上拜登將推基建大計，市場逐步消化利淡消息，憧憬經濟繼續好轉，帶動美股扭轉跌勢，道指收復逾340點失地，收市倒升199點，報32619點；納指升15點，報12977點；標指升20點，報3909點。
【開市9點半】農夫山泉股息率0.5厘 中移動6厘 太興加派息2.6倍有3.8厘
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責任編輯︰梁浩碩