  • 26°C
香港時間 : 2021328日 (日) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股及騰訊ADR收市造好　夜期跌37點（不斷更新）

股市 07:41 2021/03/27

分享：

港股市況不斷更新

美股收市大升，帶動大型港股ADR表現，阿里巴巴美股及騰訊ADR收市造好，滙豐ADR收市亦較港高1.1%，夜期早於美股挾升前收市，收報28253點，跌37點，期指下周二結算，夜期低水83點。

部份中概股繼續急插，彭博指，美股開市前高盛掛出3200萬股唯品會大宗沽盤、5000萬股騰訊音樂大宗沽盤、1000萬股百度大宗沽盤。

百度折算收報202.59港元，較港收市價214元低5.3%，以全日成交額顯示，百度成交達233億美元，折算1808港元，美股成交額排名第二。百度盤後續跌3%。

即睇ADR收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2
ADR 折算港元 較港收市價
滙豐ADR 45.32 +1.1%
百度美股 202.58 -5.3%
阿里巴巴美股 220.74 +2.2%
騰訊ADR 629.04 +1.5%
新東方ADR 110.47 -11.2%

 

  收市跌幅 美證監周三新招後
累積表現		 成交額
(億美元)
騰訊音樂 -1.6% -37.0% 9.3
跟誰學 -41.6% -46.9% 30.3
愛奇藝 -13.2% -39.7% 24.0
唯品會 -1.8% -31.1% 54.8
百度 +2.0% -20.2% 233.0
達達 -2.2% -19.4% 0.5
愛點擊iClick -4.5% -14.2% 0.1
蔚來汽車 -4.8% -12.3% 57.6
小鵬汽車 -1.2% -11.5% 5.4
理想汽車 +0.9% -10.1% 3.2

北水重新吸資約60億元，騰訊 （00700） 錄得21億元的淨流入，港交所 （00388） 吸資4億元，藥明生物 （02269） 、微盟 （02013） 均吸逾3億元。北水亦流入體育用品股，李寧 （02331） 及安踏 （02020） 分別吸1.3億及0.7億元。

一周累計仍走64.4億元，其中騰訊吸資21.3億元，吉利吸資2.6億元，不過，美團走資50.7億元，思摩爾走資16.1億元，中移動走資13億元。

北水資金動向

    點擊圖片放大

港股承接美股高開高開144點，半日走勢反覆上升，午後曾升500點至28400點水平。恒生指數收報28336點，升436點，成交1839億元。恒生科技指數升2.3%，報8129點。長汽 （02333） 升一成，恒大汽車 （00708） 升11%；美團 （03690） 、快手 （02014） 升半成，小米 （01810） 升逾6%；百度 （09888） 續挫逾5%。

港股收市情況：

    點擊圖片放大
    +2

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

焦點新聞︰

【Bilibili暗盤】嗶哩嗶哩9626追揸沽攻略　投資界：很大機會潛水

【美團業績】美團自高位回調38% 今日放榜料上季重回虧損蝕逾9億

    點擊圖片放大
    +10
    +9

即市走勢︰

【03：00】夜期收報28253點，跌37點

【22：45】夜期跌36點

【22：10】夜期升2點，仍未反映中資科技股反彈走勢。

【21：53】夜期升1點

【21：34】夜期跌74點

【20：12】夜期跌83點。

【18：30】夜期跌30點，報28260點。

【16：30】期指收報28291點，升435點或1.6%，低水45點。

【16：18】【Bilibili暗盤】嗶哩嗶哩9626暗盤潛水　一手蝕約千元

【16：10】恒生指數收報28336點，升436點，成交1839億元。恒生科技指數升2.3%，報8129點。長汽 （02333） 升一成，恒大汽車 （00708） 升11%；美團 （03690） 、快手 （02014） 升半成，小米 （01810） 升逾6%；百度 （09888） 續挫逾5%。

【16：00】恒生指數U盤前升444點，報28344點。

【15：48】大市續於約450點升幅窄幅上落，科指則升2.2%，報8119點。

【15：18】恒大 （03333） 突升幅擴大至4%，高見15.18元，旗下高價值商品互聯網交易平台房車寶擬最快第四季度赴美上市。

【新股IPO】恒大旗下房車寶擬第四季赴美上市　最新估值1554億

【15：08】港股尾市升約455點，報28355點。

【15：05】上證全日升1.6%；深證升2.6%；創業板指升3.4%。

【14：52】百度 （09888） 跌幅收窄至3%，報219.6元。

【14：40】小米 （01810） 升幅收窄至半成，報25.3元。小米總辦副主任、原集團公關部總經理徐潔雲於社交平台帖上就「小米與長汽談判造車」、「小米稱以公告為准」的報道，附上回應稱「完全扯淡的假新聞」。

【14：32】大市最新於28400點水平爭持，升近500點；科指升3%，報8186點。

【14：18】美團 （03690） 最新升近6%，高見304.6元。

【14：09】思摩爾 （06969） 反彈逾8%，高見50.8元。

【14：06】恒大汽車 （00708） 最新升一成，高見62.8元。

【14：04】港股午後升500點，重上28400點水平。

【13：21】東方海外 （00316） 升2%，高見90.2元。

【業績│航運股】東方海外純利倒退33% 末期息飆逾17倍

【13：19】快手科技 （01024） 最新升6%，高見282.8元。

【13：15】小米 （01810） 最新升9%，高見26.1元；美團 （03690） 績前升近半成，重上300元水平；騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 則逆市跌逾2%。

【13：13】港股午後升幅擴大至400點，升至28300點水平；科指升1.7%，報8822點。

【13：06】美團 （03690） 績前升逾4%，曾觸300元關。

【13：03】小米 （01810） 午後升幅擴大至逾8%，高見25.9元；長汽 （02333） 升13%，高見22.9元。

【13：02】泡泡瑪特 （09992） 績後倒升逾3%，高見55.95元。

【13：01】丘鈦科技 （01478） 績後升6%，高見15.88元。

【13：00】港股午後初段升約360點，報28258點。

石SIR今日推介李寧

【12：50】泡泡瑪特多賺16%末期息0.1494人幣　歷史市盈率逾百倍、績前月內累跌4成

【12：35】丘鈦科技去年盈利按年增加55%　派息5仙

【12：30】龍光去年純利增約11% 末期息多近三成

【12：30】華潤醫藥去年盈利持平　末期息增至0.12元

【12：20】龍湖去年多賺9%至200億人幣　末期息增22%派1.03元人幣

【12：00】恒生指數中午收報28218點，升318點，成交995億元。恒生科技指數升1.6%，報8073點。傳合作造車長汽 （02333） 升近12%，小米 （01810） 升逾6%。美團 （03690） 績前升逾3%；百度 （09888） 續挫逾5%。

【11：57】聯易融9959半日孖展暫錄76億　超購8.2倍

【11：44】港股中午收市前升約375點，報28275點。

【11：30】內地股市半日上升，上證升1.4%；深證升2.3%；創業板指升3.1%。

【11：22】百度 （09888） 跌幅進一步收窄至3.6%，報218.4元，低位反彈近9%。

【11：12】保利協鑫 （03800） 股價升一成，高見2.13元。

【11：12】康希諾生物：3歐盟國家洽購新冠疫苗　股價升逾4%

【11：05】港股升幅擴大至300點，升至28200點水平。

【11：04】長汽 （02333） 升幅擴大至一成，高見21.95元，小米 （01810） 升7%高見25.7元。

【10：48】百度 （09888） 跌幅略為收窄至6%，報212.6元，今早曾低見200.4元創上市新低，險守200元關口。

【10：44】電視廣播 （00511） 升逾4%，高見8.36元。行政總裁李寶安表示今年首季廣告收入有明顯回升，「升幅好顯著」。

【TVB業績】電視廣播：首季廣告收入升幅顯著 長遠內地業務料超香港

【10：42】瑞信將中海物業 （02669） 評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價6.65元，中海物業最新升26%，高見7.02元。

【10：39】碧桂園 （02007） 股價大彈逾8%，高見9.77元，碧桂園昨公布業績，股價昨跌4%。

【業績│內房股】碧桂園去年少賺11%、息24.98分人幣　莫斌：有信心未來3年權益銷售按年增10%

【10：36】中遠海控 （01919） 續彈9%，高見9.78元。

【10：33】拉近網娛 （08172） 股價升四成，破頂高見0.34元，暫為升幅最大股份。

【10：29】嗶哩嗶哩9626追揸沽攻略　投資界：很大機會潛水

【10：27】移卡 （09923） 跌幅擴大至13%，低見60.05元。

【10：23】聯易融9959今起招股　一手入場費9232元

【10：12】恒指升約255點，報28155點。

【10：11】小米 （01810） 官方微博發布預告，將在3月29日的春季新品發布會上推出新款自研芯片，小米最新升逾半成。

【小米手機】小米周一發布會涉自研「澎湃芯片」、液態鏡頭小米MIX　雷軍訪問：小米手機要上萬元

【10：08】中海物業 （02669） 升幅擴大至19%，高見6.65元。

【10：00】小米 （01810） 最新升逾6%，高見25.45元；長城汽車 （02333） 升逾7%。市場消息指，小米正和長城汽車談判使用其工廠生產電動汽車。

【異動股】市傳小米下周宣布與長汽合作　小米升半成、長汽飈8%

【09：55】國壽 （02628） 績後逆市跌逾1%，低見15.84元。

【業績】國壽去年少賺14%至503億元人民幣　減派息12%至每股0.64元人幣

【09：54】內地網民撑新疆棉花　李寧拒入「良好棉花聯盟」續升8%、安踏升近6%

【09：53】美圖 （01357） 績後跌逾3%，低見2.57元。

【業績】美圖去年虧損大減九成不派息　經調整利潤扭虧上市來首次

【09：51】港股早段曾升約300點，高見28201點，最新升勢回順，恒生指數升約160點，報28060點；科指升0.8%，報8004點。

【09：49】內地混凝土建材製造商及供應商智欣集團  （02187） 首日掛牌，股價開報1.45元，較招股價低逾3%，最新報1.47元，仍「潛水」2%。

【09：47】小米 （01810） 下周一晚將舉行春季新品發布會，股價今早升半成，高見25.2元。

【小米手機】小米11 Pro、小米MIX下周登場用「液態鏡頭」　雷軍訪問：小米手機要上萬元

【09：45】中海物業 （02669） 升15%，中海物業去年純利按年升三成。

【09：40】恒大汽車去年虧損擴大至逾76億人幣　新能源汽車累計投入474億　早段升近3%（第二版）

【09：38】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌2%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 績前升3%；小米 （01810） 反彈逾4%。

【09：36】移卡 （09923） 績後挫一成，低見61.5元。

【業績】契媽愛股移卡去年經調整純利增長兩成　不派息

【09：34】新疆棉風波下，李寧 （02331） 續升8%，高見54.5元；安踏 （02020） 升逾3%，高見127.9元。

新疆棉花掀抵制風波、「良好棉花聯盟」成員變內地網民杯葛對象　一文看哪些企業中箭

【09：33】農夫山泉 （09633） 績後跌逾4%，低見38.6元。

【業績|內需】農夫山泉去年多賺6.6%、末期息0.17元人民幣　歷史市盈率逾70倍

【09：31】花樣年 （01777） 績後挫13%，破底低見0.99元。花樣年去年多賺12%，派未期息7.05仙。

【09：27】中石油 （00857） 績後升1%；中海油 （00883） 績後升0.4%；今日放榜的中石化 （00386） 則平開。

【業績│油股】中海油調高海上風電每年投資額至5%以上　去年純利跌59%末期息0.25元（第二版）

【業績|油股】中石油去年少賺58%、末期息0.08742元人民幣　煉油化工資本開支預算增7成（第二版）

【09：26】佳兆業 （01638） 折讓25%「七供一」，股價跌逾12%。

【09：24】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【09：20】恒生指數開報28043點，高開144點。恒生科技指數升0.5%，報7985點。百度 （09888） 續跌9%；美團 （03690） 績前升近1%；李寧 （02331） 再升逾3%。

【09：15】期指高開93點，開報27949點。

【08：35】恒指黑期升78點，報27932點，道指期貨升42點，報32543點。

【08：00】佳兆業擬「7供1」　供股價2.95元折讓25%

【07：45】嗶哩嗶哩 （09626） 超額認購173.19倍，一手中籤率10%，抽25手（500股）可穩獲一手。

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626共27萬人認購　超額認購173倍一手中籤率10%（附分配結果）

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626回穩　一手暫蝕1298元

【07：45】港股ADR收報27869點，跌30點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.11元，升0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報601.48元跌4.52元或近0.8%。夜期收報27960點，升104點。

更多港股ADR及中概股收市

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】儲局副主席克拉里逹（Richard Clarida）強調儲局將為經濟提供支持，直至復甦完成，加上拜登將推基建大計，市場逐步消化利淡消息，憧憬經濟繼續好轉，帶動美股扭轉跌勢，道指收復逾340點失地，收市倒升199點，報32619點；納指升15點，報12977點；標指升20點，報3909點。

【開市9點半】農夫山泉股息率0.5厘　中移動6厘　太興加派息2.6倍有3.8厘

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米股價】小米傳與長汽合作造車後　合作伙伴爆小米正招募車輛軟件工程師（第二版）
【小米股價】小米傳與長汽合作造車後　合作伙伴爆小米正招募車輛軟件工程師（第二版）
【BIDU】揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港
【BIDU】揭百度美股罕見激戰　百度8成貨已搬香港
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626美股反彈　一手仍蝕千元　頭錘飛帳面輸30萬
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626美股反彈　一手仍蝕千元　頭錘飛帳面輸30萬
【小米手機】小米預告發布「澎湃芯片」、液態鏡頭小米MIX　雷軍訪問：小米手機要上萬元
【小米手機】小米預告發布「澎湃芯片」、液態鏡頭小米MIX　雷軍訪問：小米手機要上萬元
【新疆棉風波】5大服裝王國　有多依重中國市場？
【新疆棉風波】5大服裝王國　有多依重中國市場？
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股及騰訊ADR收市造好　夜期跌37點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股及騰訊ADR收市造好　夜期跌37點（不斷更新）