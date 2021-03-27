【恒指夜期+ADR】百度美股低港5%　成交達1808億元美股第二活躍（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股收市大升，帶動大型港股ADR表現，阿里巴巴美股及騰訊ADR收市造好，滙豐ADR收市亦較港高1.1%，夜期早於美股挾升前收市，收報28253點，跌37點，期指下周二結算，夜期低水83點。

部份中概股繼續急插，彭博指，美股開市前高盛掛出3200萬股唯品會大宗沽盤、5000萬股騰訊音樂大宗沽盤、1000萬股百度大宗沽盤。

百度折算收報202.59港元，較港收市價214元低5.3%，以全日成交額顯示，百度成交達233億美元，折算1808港元，美股成交額排名第二。百度盤後續跌3%。

即睇ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 45.32 +1.1% 百度美股 202.58 -5.3% 阿里巴巴美股 220.74 +2.2% 騰訊ADR 629.04 +1.5% 新東方ADR 110.47 -11.2%

收市跌幅 美證監周三新招後

累積表現 成交額

(億美元) 騰訊音樂 -1.6% -37.0% 9.3 跟誰學 -41.6% -46.9% 30.3 愛奇藝 -13.2% -39.7% 24.0 唯品會 -1.8% -31.1% 54.8 百度 +2.0% -20.2% 233.0 達達 -2.2% -19.4% 0.5 愛點擊iClick -4.5% -14.2% 0.1 蔚來汽車 -4.8% -12.3% 57.6 小鵬汽車 -1.2% -11.5% 5.4 理想汽車 +0.9% -10.1% 3.2

北水重新吸資約60億元，騰訊 （00700） 錄得21億元的淨流入，港交所 （00388） 吸資4億元，藥明生物 （02269） 、微盟 （02013） 均吸逾3億元。北水亦流入體育用品股，李寧 （02331） 及安踏 （02020） 分別吸1.3億及0.7億元。

一周累計仍走64.4億元，其中騰訊吸資21.3億元，吉利吸資2.6億元，不過，美團走資50.7億元，思摩爾走資16.1億元，中移動走資13億元。

北水資金動向

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港股承接美股高開高開144點，半日走勢反覆上升，午後曾升500點至28400點水平。恒生指數收報28336點，升436點，成交1839億元。恒生科技指數升2.3%，報8129點。長汽 （02333） 升一成，恒大汽車 （00708） 升11%；美團 （03690） 、快手 （02014） 升半成，小米 （01810） 升逾6%；百度 （09888） 續挫逾5%。

港股收市情況：

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即市走勢︰

【03：00】夜期收報28253點，跌37點

【22：45】夜期跌36點

【22：10】夜期升2點，仍未反映中資科技股反彈走勢。

【21：53】夜期升1點

【21：34】夜期跌74點

【20：12】夜期跌83點。

【18：30】夜期跌30點，報28260點。

【16：30】期指收報28291點，升435點或1.6%，低水45點。

【16：18】【Bilibili暗盤】嗶哩嗶哩9626暗盤潛水 一手蝕約千元

【16：10】恒生指數收報28336點，升436點，成交1839億元。恒生科技指數升2.3%，報8129點。長汽 （02333） 升一成，恒大汽車 （00708） 升11%；美團 （03690） 、快手 （02014） 升半成，小米 （01810） 升逾6%；百度 （09888） 續挫逾5%。

【16：00】恒生指數U盤前升444點，報28344點。

【15：48】大市續於約450點升幅窄幅上落，科指則升2.2%，報8119點。

【15：18】恒大 （03333） 突升幅擴大至4%，高見15.18元，旗下高價值商品互聯網交易平台房車寶擬最快第四季度赴美上市。

【新股IPO】恒大旗下房車寶擬第四季赴美上市 最新估值1554億

【15：08】港股尾市升約455點，報28355點。

【15：05】上證全日升1.6%；深證升2.6%；創業板指升3.4%。

【14：52】百度 （09888） 跌幅收窄至3%，報219.6元。

【14：40】小米 （01810） 升幅收窄至半成，報25.3元。小米總辦副主任、原集團公關部總經理徐潔雲於社交平台帖上就「小米與長汽談判造車」、「小米稱以公告為准」的報道，附上回應稱「完全扯淡的假新聞」。

【14：32】大市最新於28400點水平爭持，升近500點；科指升3%，報8186點。

【14：18】美團 （03690） 最新升近6%，高見304.6元。

【14：09】思摩爾 （06969） 反彈逾8%，高見50.8元。

【14：06】恒大汽車 （00708） 最新升一成，高見62.8元。

【14：04】港股午後升500點，重上28400點水平。

【13：21】東方海外 （00316） 升2%，高見90.2元。

【業績│航運股】東方海外純利倒退33% 末期息飆逾17倍

【13：19】快手科技 （01024） 最新升6%，高見282.8元。

【13：15】小米 （01810） 最新升9%，高見26.1元；美團 （03690） 績前升近半成，重上300元水平；騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 則逆市跌逾2%。

【13：13】港股午後升幅擴大至400點，升至28300點水平；科指升1.7%，報8822點。

【13：06】美團 （03690） 績前升逾4%，曾觸300元關。

【13：03】小米 （01810） 午後升幅擴大至逾8%，高見25.9元；長汽 （02333） 升13%，高見22.9元。

【13：02】泡泡瑪特 （09992） 績後倒升逾3%，高見55.95元。

【13：01】丘鈦科技 （01478） 績後升6%，高見15.88元。

【13：00】港股午後初段升約360點，報28258點。

石SIR今日推介李寧

【12：50】泡泡瑪特多賺16%末期息0.1494人幣 歷史市盈率逾百倍、績前月內累跌4成

【12：35】丘鈦科技去年盈利按年增加55% 派息5仙

【12：30】龍光去年純利增約11% 末期息多近三成

【12：30】華潤醫藥去年盈利持平 末期息增至0.12元

【12：20】龍湖去年多賺9%至200億人幣 末期息增22%派1.03元人幣

【12：00】恒生指數中午收報28218點，升318點，成交995億元。恒生科技指數升1.6%，報8073點。傳合作造車長汽 （02333） 升近12%，小米 （01810） 升逾6%。美團 （03690） 績前升逾3%；百度 （09888） 續挫逾5%。

【11：57】聯易融9959半日孖展暫錄76億 超購8.2倍

【11：44】港股中午收市前升約375點，報28275點。

【11：30】內地股市半日上升，上證升1.4%；深證升2.3%；創業板指升3.1%。

【11：22】百度 （09888） 跌幅進一步收窄至3.6%，報218.4元，低位反彈近9%。

【11：12】保利協鑫 （03800） 股價升一成，高見2.13元。

【11：12】康希諾生物：3歐盟國家洽購新冠疫苗 股價升逾4%

【11：05】港股升幅擴大至300點，升至28200點水平。

【11：04】長汽 （02333） 升幅擴大至一成，高見21.95元，小米 （01810） 升7%高見25.7元。

【10：48】百度 （09888） 跌幅略為收窄至6%，報212.6元，今早曾低見200.4元創上市新低，險守200元關口。

【10：44】電視廣播 （00511） 升逾4%，高見8.36元。行政總裁李寶安表示今年首季廣告收入有明顯回升，「升幅好顯著」。

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【10：42】瑞信將中海物業 （02669） 評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價6.65元，中海物業最新升26%，高見7.02元。

【10：39】碧桂園 （02007） 股價大彈逾8%，高見9.77元，碧桂園昨公布業績，股價昨跌4%。

【業績│內房股】碧桂園去年少賺11%、息24.98分人幣 莫斌：有信心未來3年權益銷售按年增10%

【10：36】中遠海控 （01919） 續彈9%，高見9.78元。

【10：33】拉近網娛 （08172） 股價升四成，破頂高見0.34元，暫為升幅最大股份。

【10：29】嗶哩嗶哩9626追揸沽攻略 投資界：很大機會潛水

【10：27】移卡 （09923） 跌幅擴大至13%，低見60.05元。

【10：23】聯易融9959今起招股 一手入場費9232元

【10：12】恒指升約255點，報28155點。

【10：11】小米 （01810） 官方微博發布預告，將在3月29日的春季新品發布會上推出新款自研芯片，小米最新升逾半成。

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【10：08】中海物業 （02669） 升幅擴大至19%，高見6.65元。

【10：00】小米 （01810） 最新升逾6%，高見25.45元；長城汽車 （02333） 升逾7%。市場消息指，小米正和長城汽車談判使用其工廠生產電動汽車。

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【09：55】國壽 （02628） 績後逆市跌逾1%，低見15.84元。

【業績】國壽去年少賺14%至503億元人民幣 減派息12%至每股0.64元人幣

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【09：53】美圖 （01357） 績後跌逾3%，低見2.57元。

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【09：51】港股早段曾升約300點，高見28201點，最新升勢回順，恒生指數升約160點，報28060點；科指升0.8%，報8004點。

【09：49】內地混凝土建材製造商及供應商智欣集團 （02187） 首日掛牌，股價開報1.45元，較招股價低逾3%，最新報1.47元，仍「潛水」2%。

【09：47】小米 （01810） 下周一晚將舉行春季新品發布會，股價今早升半成，高見25.2元。

【小米手機】小米11 Pro、小米MIX下周登場用「液態鏡頭」 雷軍訪問：小米手機要上萬元

【09：45】中海物業 （02669） 升15%，中海物業去年純利按年升三成。

【09：40】恒大汽車去年虧損擴大至逾76億人幣 新能源汽車累計投入474億 早段升近3%（第二版）

【09：38】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌2%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 績前升3%；小米 （01810） 反彈逾4%。

【09：36】移卡 （09923） 績後挫一成，低見61.5元。

【業績】契媽愛股移卡去年經調整純利增長兩成 不派息

【09：34】新疆棉風波下，李寧 （02331） 續升8%，高見54.5元；安踏 （02020） 升逾3%，高見127.9元。

新疆棉花掀抵制風波、「良好棉花聯盟」成員變內地網民杯葛對象 一文看哪些企業中箭

【09：33】農夫山泉 （09633） 績後跌逾4%，低見38.6元。

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【09：31】花樣年 （01777） 績後挫13%，破底低見0.99元。花樣年去年多賺12%，派未期息7.05仙。

【09：27】中石油 （00857） 績後升1%；中海油 （00883） 績後升0.4%；今日放榜的中石化 （00386） 則平開。

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【09：26】佳兆業 （01638） 折讓25%「七供一」，股價跌逾12%。

【09：24】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【09：20】恒生指數開報28043點，高開144點。恒生科技指數升0.5%，報7985點。百度 （09888） 續跌9%；美團 （03690） 績前升近1%；李寧 （02331） 再升逾3%。

【09：15】期指高開93點，開報27949點。

【08：35】恒指黑期升78點，報27932點，道指期貨升42點，報32543點。

【08：00】佳兆業擬「7供1」 供股價2.95元折讓25%

【07：45】嗶哩嗶哩 （09626） 超額認購173.19倍，一手中籤率10%，抽25手（500股）可穩獲一手。

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【07：45】港股ADR收報27869點，跌30點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.11元，升0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報601.48元跌4.52元或近0.8%。夜期收報27960點，升104點。

更多港股ADR及中概股收市

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【07：30】儲局副主席克拉里逹（Richard Clarida）強調儲局將為經濟提供支持，直至復甦完成，加上拜登將推基建大計，市場逐步消化利淡消息，憧憬經濟繼續好轉，帶動美股扭轉跌勢，道指收復逾340點失地，收市倒升199點，報32619點；納指升15點，報12977點；標指升20點，報3909點。

【開市9點半】農夫山泉股息率0.5厘 中移動6厘 太興加派息2.6倍有3.8厘

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責任編輯︰梁浩碩