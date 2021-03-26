【恒指夜期】北水重新淨吸60億　21億買騰訊、4億買港交所　夜期跌83點（不斷更新）

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【美股期貨】道指期貨升逾百點 納指期貨跌0.7%（不斷更新）
歐股延續亞股升勢，美股三大指數期貨升約0.2%水平，夜期跌30點，滙豐倫敦股價繼續上揚，折算報45.15港元，較港收市價44.85元高0.7%。
北水重新吸資約60億元，騰訊 （00700） 錄得21億元的淨流入，港交所 （00388） 吸資4億元，藥明生物 （02269） 、微盟 （02013） 均吸逾3億元。北水亦流入體育用品股，李寧 （02331） 及安踏 （02020） 分別吸1.3億及0.7億元。
一周累計仍走64.4億元，其中騰訊吸資21.3億元，吉利吸資2.6億元，不過，美團走資50.7億元，思摩爾走資16.1億元，中移動走資13億元。
北水資金動向
港股承接美股高開高開144點，半日走勢反覆上升，午後曾升500點至28400點水平。恒生指數收報28336點，升436點，成交1839億元。恒生科技指數升2.3%，報8129點。長汽 （02333） 升一成，恒大汽車 （00708） 升11%；美團 （03690） 、快手 （02014） 升半成，小米 （01810） 升逾6%；百度 （09888） 續挫逾5%。
港股收市情況：
美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】
焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
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【美團業績】美團自高位回調38% 今日放榜料上季重回虧損蝕逾9億
即市走勢︰
【20：12】夜期跌83點。
【18：30】夜期跌30點，報28260點。
【16：30】期指收報28291點，升435點或1.6%，低水45點。
【16：18】【Bilibili暗盤】嗶哩嗶哩9626暗盤潛水 一手蝕約千元
【16：10】恒生指數收報28336點，升436點，成交1839億元。恒生科技指數升2.3%，報8129點。長汽 （02333） 升一成，恒大汽車 （00708） 升11%；美團 （03690） 、快手 （02014） 升半成，小米 （01810） 升逾6%；百度 （09888） 續挫逾5%。
【16：00】恒生指數U盤前升444點，報28344點。
【15：48】大市續於約450點升幅窄幅上落，科指則升2.2%，報8119點。
【15：18】恒大 （03333） 突升幅擴大至4%，高見15.18元，旗下高價值商品互聯網交易平台房車寶擬最快第四季度赴美上市。
【新股IPO】恒大旗下房車寶擬第四季赴美上市 最新估值1554億
【15：08】港股尾市升約455點，報28355點。
【15：05】上證全日升1.6%；深證升2.6%；創業板指升3.4%。
【14：52】百度 （09888） 跌幅收窄至3%，報219.6元。
【14：40】小米 （01810） 升幅收窄至半成，報25.3元。小米總辦副主任、原集團公關部總經理徐潔雲於社交平台帖上就「小米與長汽談判造車」、「小米稱以公告為准」的報道，附上回應稱「完全扯淡的假新聞」。
【14：32】大市最新於28400點水平爭持，升近500點；科指升3%，報8186點。
【14：18】美團 （03690） 最新升近6%，高見304.6元。
【14：09】思摩爾 （06969） 反彈逾8%，高見50.8元。
【14：06】恒大汽車 （00708） 最新升一成，高見62.8元。
【14：04】港股午後升500點，重上28400點水平。
【13：21】東方海外 （00316） 升2%，高見90.2元。
【13：19】快手科技 （01024） 最新升6%，高見282.8元。
【13：15】小米 （01810） 最新升9%，高見26.1元；美團 （03690） 績前升近半成，重上300元水平；騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 則逆市跌逾2%。
【13：13】港股午後升幅擴大至400點，升至28300點水平；科指升1.7%，報8822點。
【13：06】美團 （03690） 績前升逾4%，曾觸300元關。
【13：03】小米 （01810） 午後升幅擴大至逾8%，高見25.9元；長汽 （02333） 升13%，高見22.9元。
【13：02】泡泡瑪特 （09992） 績後倒升逾3%，高見55.95元。
【13：01】丘鈦科技 （01478） 績後升6%，高見15.88元。
【13：00】港股午後初段升約360點，報28258點。
石SIR今日推介李寧
【12：50】泡泡瑪特多賺16%末期息0.1494人幣 歷史市盈率逾百倍、績前月內累跌4成
【12：35】丘鈦科技去年盈利按年增加55% 派息5仙
【12：30】龍光去年純利增約11% 末期息多近三成
【12：30】華潤醫藥去年盈利持平 末期息增至0.12元
【12：20】龍湖去年多賺9%至200億人幣 末期息增22%派1.03元人幣
【12：00】恒生指數中午收報28218點，升318點，成交995億元。恒生科技指數升1.6%，報8073點。傳合作造車長汽 （02333） 升近12%，小米 （01810） 升逾6%。美團 （03690） 績前升逾3%；百度 （09888） 續挫逾5%。
【11：57】聯易融9959半日孖展暫錄76億 超購8.2倍
【11：44】港股中午收市前升約375點，報28275點。
【11：30】內地股市半日上升，上證升1.4%；深證升2.3%；創業板指升3.1%。
【11：22】百度 （09888） 跌幅進一步收窄至3.6%，報218.4元，低位反彈近9%。
【11：12】保利協鑫 （03800） 股價升一成，高見2.13元。
【11：12】康希諾生物：3歐盟國家洽購新冠疫苗 股價升逾4%
【11：05】港股升幅擴大至300點，升至28200點水平。
【11：04】長汽 （02333） 升幅擴大至一成，高見21.95元，小米 （01810） 升7%高見25.7元。
【10：48】百度 （09888） 跌幅略為收窄至6%，報212.6元，今早曾低見200.4元創上市新低，險守200元關口。
【10：44】電視廣播 （00511） 升逾4%，高見8.36元。行政總裁李寶安表示今年首季廣告收入有明顯回升，「升幅好顯著」。
【TVB業績】電視廣播：首季廣告收入升幅顯著 長遠內地業務料超香港
【10：42】瑞信將中海物業 （02669） 評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價6.65元，中海物業最新升26%，高見7.02元。
【10：39】碧桂園 （02007） 股價大彈逾8%，高見9.77元，碧桂園昨公布業績，股價昨跌4%。
【業績│內房股】碧桂園去年少賺11%、息24.98分人幣 莫斌：有信心未來3年權益銷售按年增10%
【10：36】中遠海控 （01919） 續彈9%，高見9.78元。
【10：33】拉近網娛 （08172） 股價升四成，破頂高見0.34元，暫為升幅最大股份。
【10：29】嗶哩嗶哩9626追揸沽攻略 投資界：很大機會潛水
【10：27】移卡 （09923） 跌幅擴大至13%，低見60.05元。
【10：23】聯易融9959今起招股 一手入場費9232元
【10：12】恒指升約255點，報28155點。
【10：11】小米 （01810） 官方微博發布預告，將在3月29日的春季新品發布會上推出新款自研芯片，小米最新升逾半成。
【小米手機】小米周一發布會涉自研「澎湃芯片」、液態鏡頭小米MIX 雷軍訪問：小米手機要上萬元
【10：08】中海物業 （02669） 升幅擴大至19%，高見6.65元。
【10：00】小米 （01810） 最新升逾6%，高見25.45元；長城汽車 （02333） 升逾7%。市場消息指，小米正和長城汽車談判使用其工廠生產電動汽車。
【異動股】市傳小米下周宣布與長汽合作 小米升半成、長汽飈8%
【09：55】國壽 （02628） 績後逆市跌逾1%，低見15.84元。
【業績】國壽去年少賺14%至503億元人民幣 減派息12%至每股0.64元人幣
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【09：53】美圖 （01357） 績後跌逾3%，低見2.57元。
【業績】美圖去年虧損大減九成不派息 經調整利潤扭虧上市來首次
【09：51】港股早段曾升約300點，高見28201點，最新升勢回順，恒生指數升約160點，報28060點；科指升0.8%，報8004點。
【09：49】內地混凝土建材製造商及供應商智欣集團 （02187） 首日掛牌，股價開報1.45元，較招股價低逾3%，最新報1.47元，仍「潛水」2%。
【09：47】小米 （01810） 下周一晚將舉行春季新品發布會，股價今早升半成，高見25.2元。
【小米手機】小米11 Pro、小米MIX下周登場用「液態鏡頭」 雷軍訪問：小米手機要上萬元
【09：45】中海物業 （02669） 升15%，中海物業去年純利按年升三成。
【09：40】恒大汽車去年虧損擴大至逾76億人幣 新能源汽車累計投入474億 早段升近3%（第二版）
【09：38】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌2%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 績前升3%；小米 （01810） 反彈逾4%。
【09：36】移卡 （09923） 績後挫一成，低見61.5元。
【09：34】新疆棉風波下，李寧 （02331） 續升8%，高見54.5元；安踏 （02020） 升逾3%，高見127.9元。
新疆棉花掀抵制風波、「良好棉花聯盟」成員變內地網民杯葛對象 一文看哪些企業中箭
【09：33】農夫山泉 （09633） 績後跌逾4%，低見38.6元。
【業績|內需】農夫山泉去年多賺6.6%、末期息0.17元人民幣 歷史市盈率逾70倍
【09：31】花樣年 （01777） 績後挫13%，破底低見0.99元。花樣年去年多賺12%，派未期息7.05仙。
【09：27】中石油 （00857） 績後升1%；中海油 （00883） 績後升0.4%；今日放榜的中石化 （00386） 則平開。
【業績│油股】中海油調高海上風電每年投資額至5%以上 去年純利跌59%末期息0.25元（第二版）
【業績|油股】中石油去年少賺58%、末期息0.08742元人民幣 煉油化工資本開支預算增7成（第二版）
【09：26】佳兆業 （01638） 折讓25%「七供一」，股價跌逾12%。
【09：24】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。
【09：20】恒生指數開報28043點，高開144點。恒生科技指數升0.5%，報7985點。百度 （09888） 續跌9%；美團 （03690） 績前升近1%；李寧 （02331） 再升逾3%。
【09：15】期指高開93點，開報27949點。
【08：35】恒指黑期升78點，報27932點，道指期貨升42點，報32543點。
【08：00】佳兆業擬「7供1」 供股價2.95元折讓25%
【07：45】嗶哩嗶哩 （09626） 超額認購173.19倍，一手中籤率10%，抽25手（500股）可穩獲一手。
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626共27萬人認購 超額認購173倍一手中籤率10%（附分配結果）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626回穩 一手暫蝕1298元
【07：45】港股ADR收報27869點，跌30點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.11元，升0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報601.48元跌4.52元或近0.8%。夜期收報27960點，升104點。
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【07：30】儲局副主席克拉里逹（Richard Clarida）強調儲局將為經濟提供支持，直至復甦完成，加上拜登將推基建大計，市場逐步消化利淡消息，憧憬經濟繼續好轉，帶動美股扭轉跌勢，道指收復逾340點失地，收市倒升199點，報32619點；納指升15點，報12977點；標指升20點，報3909點。
【開市9點半】農夫山泉股息率0.5厘 中移動6厘 太興加派息2.6倍有3.8厘
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責任編輯︰梁浩碩