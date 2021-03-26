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【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626共27萬人認購　超額認購173倍一手中籤率10%（附分配結果）

新股IPO 07:28 2021/03/26

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【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626共27萬人認購　超額認購173倍一手中籤率10%（附分配結果）

嗶哩嗶哩bilibili （09626） （美：BILI）公布招股結果，嗶哩嗶哩每股定價808元，集資淨額198.7億元，嗶哩嗶哩一手中籤率10%，抽25手（500股）可穩獲一手。嗶哩嗶哩美股於周四股價一度跌6%，收市僅跌0.1%，收報95.65美元，折合743.1港元，較香港招股定價低8%，每手帳面蝕約1298.1元。【分配結果】

嗶哩嗶哩9626回穩　一手暫蝕1298元，詳情請看【下一頁】

嗶哩嗶哩配發結果及招股詳情

    點擊圖片放大
    +8
    +7

嗶哩嗶哩香港公開發售部分共錄得27萬人認購，超額認購173.19倍，國際發售部分超額認購10.9倍。

集資所得將用作支持用戶增長、內容生態及社區發展，包括尋求戰略合作關係；改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力；銷售及營銷促進品牌知名度；一般公司用途及營運資本需要。

嗶哩嗶哩將3月29日掛牌。

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元　集資最多247億元

【Bilibili上市】徐逸20歲創建嗶哩嗶哩「B站」　今年31歲身家248億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 美股 IPO 嗶哩嗶哩（美：BILI） 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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