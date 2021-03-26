【開市9點半】農夫山泉股息率0.5厘　中移動6厘　太興加派息2.6倍有3.8厘

（1）農夫山泉 （09633） 21.5元上市，高見68.75元，造就大股東鍾睒睒一度成為首富，上市後首份業績，盈利僅52.77億元，升6.6%，每股派末期息0.17元人民幣，折算約0.2元，以現時股價40.95元計，股息率僅0.5厘。農夫山泉股價較高位回吐4成，由於84%股份由鍾睒睒持有，街貨不多，中央結算系統持股紀錄更顯示91.13%貨透過港股通渠道持有，股價恐仍波動。

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【業績|內需】農夫山泉去年多賺6.6%、末期息0.17元人民幣 歷史市盈率逾70倍

（2）中移動 （00941） 不負市場所望，末期息1.76港元，按年多派2.1%，全年股息增至3.29元，股價昨下跌，現價股息率6.5厘。

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（3）賣七、八十元一盒燒味雙拼飯的太興 （06811） ，純利增5成，卻主要得益於保就業的億元資助，豪派末期息6.42仙，按年增2.6倍，現價股息率3.8厘，有貨的投資者可以捕捉下一隻派補貼股，無貨的投資者預期難追入，因股價按理已升。

【業績│餐飲股】太興集團去年多賺55%、末期息增2.6倍 「保就業」計劃補貼1.58億元

（4）去年同期加派息的碧桂園 （02007） ，今年減派息27%，至24.98分人民幣，以全年派息額0.5404港元計，現價股息率仍有6厘。

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（5）科技股一般少派息，華虹半導體 （01347） 毛利率按年下降5.9個百分點至24.4%，股價恐受壓。

【業績│半導體】華虹半導體去年少賺39% 毛利率降5.9個百分點至24.4%

（6）瑞聲 （02018） 今年重新派末期息0.2元，全年共派0.3元，現價股息率0.8厘。毛利率按年跌3.9個百分點至24.7%，目標希望升到40%，投資者收不收貨？

【業績│手機設備股】瑞聲去年少賺32% 維持40%毛利率目標、今年資本開支料降

（7）獲女股神垂青的移卡 （09923） ，不派末期息，毛利率升3.7個百分點至32.4%。毛利率上升或獲投資者支持。

【業績】女股神愛股移卡去年經調整純利增長兩成 不派息

（8）金管局總裁余偉文透露珍貴的校園照片，以及成長經歷，加深了各界余偉文的認識。

【金管局總裁】余偉文原來從小志願從醫 憶當Teller出錯累同事OT

（9）中美角力目前展開兩條戰線，一條是新疆棉花，一條是中概股審計，相關製衣股份及中概股份極波動，中美角力升溫不利大市。

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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉