【美股收市】拜登快推基建大計 道指倒升199點 標指納指揚

美國總統拜登舉辦上任以來首場正式記者會，表示美國需要投資科技、電子計算和醫療研究領域，下一項主要議題是重建基礎設施 ; 拜登預計美國經濟今年底增速為6%，將在匹茲堡行程中宣布BBB（Build Back Better）計劃。

拜登重申，並沒有尋求與中國對抗，但期望中國尊重國際貿易規則，與外國進行公平競爭。拜登指美國政府制定計劃，以針對如何有效地應對中國問題。此外，拜登表示計劃2024年競選連任。

另外，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周四接受美國全國公共廣播電台專訪時表示，疫苗分發及財政支持令經濟前景改善，隨經濟復甦和目標取得實質性進展，儲局將減少購買國債。

鮑威爾言論一度拖累美股急挫，其後儲局副主席克拉里逹(Richard Clarida)強調儲局將為經濟提供支持，直至復甦完成，加上拜登將推基建大計，市場逐步消化利淡消息，憧憬經濟繼續好轉，帶動美股扭轉跌勢，道指收復逾340點失地，標指納指回穩。 有望受惠經濟重啟的股份包括航空股和金融股反彈，道指收市倒升199點，報32619點；納指升15點，報12977點；標指升20點，報3909點；美國10年債息報1.6279厘。

儲局周四表示，大部分銀行的派息和回購限制措施，將於6月30日結束。副主席克拉里逹(Richard Clarida)表示，市場有前瞻性，而他目前對資產估值、流動性、資本和槓桿的解釋是，這四個指標與認為復甦非常強勁、財政支持充足、疫苗接種成功的基準觀點大體一致。關於美國國債收益率上升，他認為，這些都反映出前景更加光明。

美國財政部周四拍賣一批7年期國債，中標利率1.3厘，投標倍數2.23倍。消息公布後，美債息相應顯著回升，金價則擴大跌勢。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)預期，美國可望在明年恢復全面就業，聯儲局可能在2023年開始加息。

美國證交會(SEC)通過臨時修正法案，準備嚴厲控管不符合美國審計規定的外國上市企業，百度、阿里巴巴等中概股繼續受壓，騰訊音樂、愛奇藝及唯品會齊再挫1成 ; 新能源車企業轉升，小鵬反彈5%，蔚來攀升4%。

埃及蘇伊士運河短期內有望恢復通航，市場對原油供應受阻的憂慮降溫，加上歐洲國家受新冠疫情蔓延困擾，國際油價周四回落逾4%。

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責任編輯：柯志宏