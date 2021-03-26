拜登首次記者會：不尋求與中國對抗　將阻止中國超越美國成為最大國家

▲ 美國總統拜登預計美國經濟今年底增速為6%，下一項主要議題是重建基礎設施。（法新社圖片）

美國總統拜登表示，將阻止中國超越美國成為世界上最強大的國家，並誓言會進行大量投資以確保美國在競爭中佔上風。拜登預計美國經濟今年底增速為6%，美國需要投資科學技術、電子計算和醫療研究領域，下一項主要議題是重建基礎設施，將在匹茲堡行程中宣布BBB（Build Back Better）計劃。

他並計劃2024年競選連任總統，全心希望副總統賀錦麗在2024年成為競選搭檔。

拜登於美國當地時間3月25日舉行上任以來首場正式記者會，距離他宣誓就職已64天，這也讓拜登成為一百多年來最遲舉行記者會的新任美國總統。

拜登指出，已經向中國國家主席習近平明確表明，美國並不尋求與中國對抗，但要求中國必須遵守國際規範，公平競爭。美國會繼續在新疆、香港等議題發聲，也會針對南海、台灣等議題向中國問責

正如外界預期，拜登宣布新的升級版疫苗接種目標：在其履新的首100天內，美國要完成2億劑疫苗注射，同時幾乎一半的K8學校全面開放。

上周五（3月19日）是拜登就職總統第59天，媒體稱他提前完成美國疫苗注射1億劑的既定目標。去年12月8日，拜登曾表示將在上任後100天內，完成1億劑疫苗注射。

美國疫苗接種速度在「後特朗普時代」迅速提高，上周達到日均約250萬劑。美國國防部上周還批准，部署1000多名現役軍人，幫助在美國各地運送新冠疫苗，以加快疫苗接種的步伐。

有分析稱，如果維持當前疫苗接種率，在大約五周內，即4月23日左右會達到2億劑接種，比拜登100日履新慶典提前一周。

拜登還表示，預計美國經濟今年底增速為6%，下一項主要議題是重建基礎設施，將在匹茲堡行程中宣布BBB（Build Back Better）計劃。

外界還預計，拜登將宣布在下一次重大立法推動中，改變稅收政策的幅度。

昨日消息稱，為了「大基建」計劃，拜登政府和民主黨人打算增稅籌資，企業稅和富人稅均在列。

知情人士進一步稱，初步的稅改計劃包括將企業稅從目前的21%上調至28%，以及提高個人所得稅稅率和投資收益稅，白宮還可能計劃對各大公司的海外收益增稅。其中，拜登政府提議將最高個人所得稅稅率提高到39.6%，即重回共和黨人通過2017年稅改之前的水平。

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編輯：李勝君

