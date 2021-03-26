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【儲局官員】克拉里達：聯儲局將為經濟提供支持　 直至復甦完成

股市 02:21 2021/03/26

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聯儲局副主席克拉里達表示，聯儲局將為經濟提供支持，直至復甦真正完成。（法新社資料圖片）

美國聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）周四表示，聯儲局將保持對經濟的支持，直到從新冠疫情中的復甦「真正完成」為止。另外，芝加哥聯儲銀行行長埃文斯則預料在財政援助的幫助下，今年經濟將強勁增長6.5%。

克拉里達在準備送交國際金融研究所會議的評論中說，聯儲局近零利率和每月的購買債券行動，正在為經濟提供強大的支持，並將隨着經濟的復甦繼續下去。

他指出，經濟活動和就業需要一些時間，才能恢復到去年2月高峰時的水平。局方致力於使用所有的工具來支持經濟，直到工作真正完成為止。

克拉里達表示，即將到來的經濟增長和伴隨而來的通脹，都是令人歡迎的，並且不會促使聯儲局迅速回退到一年前的支持水平。

克拉里達稱，最近幾個月表明，經濟比一年前許多預測或擔心的，要有更大的彈性，他並指出，美國恢復充分就業的速度，將很可能比2007至2009年經濟衰退和金融危機後更快。當時就業市場花費逾6年才恢復至危機前的最高水平。

聯儲局現在預計，到2023年底，美國的失業率將降至3.5%，大致與疫情前的水平相同。

對於即將到來的通脹，克拉里達認為這將是暫時的，盡管價格上漲的步伐可能「略高於局方2%的長期目標」，也許這會持續到2023年。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯亦表示，需要促進通脹，以達到聯儲局2%的目標，又指2.5%的通脹不會是「非同尋常的」，有一系列通脹結果與美聯儲的目標一致。

【美國經濟】博斯蒂克料2023年 儲局有首次加息條件

【美國經濟】鮑威爾：當經濟目標取得實質進展　聯儲局將減少買債

【美國經濟】美國勞工市場見改善　初領失業救濟人數降至疫情後最低

編輯：李勝君

美股 經濟衰退 疫情 就業 失業 通脹 失業率 芝加哥 美國聯儲局

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